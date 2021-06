Kogu päeva kestev mugav kuulamiskogemus

Pehmendustega kohandatav peavõru sobib mis tahes peakujuga ja pehmed kõrvaklapid on suurepärased pikkadeks kuulamissessioonideks. See ei ole patareitoitega, seega mänguaeg on piiramatu. Ideaalne valik, kui soovite kuulata uusimaid taskuhäälinguid.