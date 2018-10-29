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  • Iga hetk. Iga päev.
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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõrvaklapid

TAH6506BK/00

Iga hetk. Iga päev.
Need üllatavat õhukesed juhtmeta kõrvaklapid laua nõuavad tähelepanu. Üks kõik, kus sa muusikat ka ei kuula, võimaldab aktiivne müravaigistus sul lemmikmuusikat nautida. Ka rööprähklemine on lihtne, sest saad korraga paaristada kaks seadet.
Kuva kõik eelised

Iga hetk. Iga päev.

  • Aktiivne mürasummutus

  • Õhuke ja kerge

  • Hulkpunktsidumine

Muusika pühendatud. Aktiivne mürasummutus

Muusika pühendatud. Aktiivne mürasummutus

Soovite liikumisel mürataset vähendada? Nende kõrvapealsete juhtmevabade kõrvaklappide sisemised mikrofonid filtreerivad lemmikmuusika nautimiseks soovimatu mootorimüra välja.

Õhuke kõrvapealne disain. Silmapaistev välimus

Ovaalsed kõrvaklapid ja õhuke raam tagavad stiilipuhtuse. Klapid sobituvad ideaalselt kõrvadele ja isoleerivad passiivselt välismüra. 32 mm draiverid tagavad sügava bassi ja selged ning detailsed helid.

Bluetooth hulkpunkt ühenduvus. Edukam töö

Bluetooth hulkpunkt ühenduvus. Edukam töö

Voogedastage oma tööpäeva. Need juhtmeta kõrvaklapid võivad korraga luua ühenduse kahe Bluetooth-seadmega, et saaksid seadmeid vajadusel vahetada. Nii saad sülearvutist muusikat kuulata ja telefonikõnedele vastata.

Tehnilised andmed

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  1. Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.