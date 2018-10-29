Iga hetk. Iga päev.

Need üllatavat õhukesed juhtmeta kõrvaklapid laua nõuavad tähelepanu. Üks kõik, kus sa muusikat ka ei kuula, võimaldab aktiivne müravaigistus sul lemmikmuusikat nautida. Ka rööprähklemine on lihtne, sest saad korraga paaristada kaks seadet.