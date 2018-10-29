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Tootmine lõpetatud
TAH6506BK/00
Aktiivne mürasummutus
Õhuke ja kerge
Hulkpunktsidumine
Soovite liikumisel mürataset vähendada? Nende kõrvapealsete juhtmevabade kõrvaklappide sisemised mikrofonid filtreerivad lemmikmuusika nautimiseks soovimatu mootorimüra välja.
Ovaalsed kõrvaklapid ja õhuke raam tagavad stiilipuhtuse. Klapid sobituvad ideaalselt kõrvadele ja isoleerivad passiivselt välismüra. 32 mm draiverid tagavad sügava bassi ja selged ning detailsed helid.
Voogedastage oma tööpäeva. Need juhtmeta kõrvaklapid võivad korraga luua ühenduse kahe Bluetooth-seadmega, et saaksid seadmeid vajadusel vahetada. Nii saad sülearvutist muusikat kuulata ja telefonikõnedele vastata.
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