30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
TAPH805BK/00
40 mm elementide ja suletud tagaosaga
Kõrvu katvad
Need kõrvaklapid on valmis teid saatma mis tahes reisil. Laadimine võtab aega ainult 2 tundi. Saate nautida 30 tundi mänguaega (või kõneaega), kui aktiivne mürasummutus on väljas, ja 25 tundi, kui ANC on sees. Kaks kiire laadimise taset – lühike kiirlaadimine ja kiirlaadimine – annavad teile 2 või 6 lisatundi.
Blokeerige segavad helid, kasutades aktiivset mürasummutust. Vaid ühe nupuvajutusega saate summutada nii rongimüra kui ka toimeka kontori helid. Liikvel olles tasub kasutada teadlikkuse režiimi, mis võimaldab teil kuulata muusikat, kuid samal ajal ka tänavahelisid.
Täiuslikult seadistatud neodüümist kõlarielemendid tagavad sügava bassi ja selge kesksagedusheli nii muusikaloendite kui ka taskuhäälingute puhul. Kõrvaklappide pehmed padjandid katavad teie terve kõrva, luues tihendi, mis isoleerib passiivselt välist müra. Peavõru on kerge, reguleeritav ja sile, tänu millele ei jää kõrvaklapid juustesse kinni.
3.7
5-st
74
Auhinnad
EwelinaR
16/05/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Świetne sluchawki
Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.
Positiivsed omadused
Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.
Negatiivsed omadused
Niema
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jogurt
01/09/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Super!
Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jachu 2022
03/08/2022
Polska
Audiofilskie słuchawki
Jest ok bardzo dobra jakość dźwięku ma cechy audiofilskie nie dziwię się że dostał ten produkt 9 nagród polecam kupić nie zastanawiaj się mocny głęboki bas i dzwięk wyśmienity
Positiivsed omadused
Dobra jakość audio
Negatiivsed omadused
Brak wad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Tegelikud tulemused võivad varieeruda.