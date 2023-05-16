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Tootmine lõpetatud

Suure eraldusvõimega juhtmevabad kõrvu katvad klapid

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Auhinnad
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Kuulake muusikat, mitte vihma. Nende juhtmevabade kõrvapealsete kõrvaklappide puhul saate kontrollida aktiivse mürasummutuse funktsiooni, et see vastaks teie olukorrale. Tänu 30-tunnisele mänguajale ja paindlikule kiirlaadimisele saate neid kasutada kogu reisi vältel
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Juhtmevabad kõrvapealsed aktiivse mürasummutusega kõrvaklapid

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  • 40 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Kõrvu katvad

30 tundi mängu- või kõneaega (25 tundi, kui ANC on sisse lülitatud)

Need kõrvaklapid on valmis teid saatma mis tahes reisil. Laadimine võtab aega ainult 2 tundi. Saate nautida 30 tundi mänguaega (või kõneaega), kui aktiivne mürasummutus on väljas, ja 25 tundi, kui ANC on sees. Kaks kiire laadimise taset – lühike kiirlaadimine ja kiirlaadimine – annavad teile 2 või 6 lisatundi.

Aktiivne mürasummutus (ANC). Kaotage iseennast, mitte muusikat

Blokeerige segavad helid, kasutades aktiivset mürasummutust. Vaid ühe nupuvajutusega saate summutada nii rongimüra kui ka toimeka kontori helid. Liikvel olles tasub kasutada teadlikkuse režiimi, mis võimaldab teil kuulata muusikat, kuid samal ajal ka tänavahelisid.

Kohandatav sile peavõru. Pehmed padjandid

Täiuslikult seadistatud neodüümist kõlarielemendid tagavad sügava bassi ja selge kesksagedusheli nii muusikaloendite kui ka taskuhäälingute puhul. Kõrvaklappide pehmed padjandid katavad teie terve kõrva, luues tihendi, mis isoleerib passiivselt välist müra. Peavõru on kerge, reguleeritav ja sile, tänu millele ei jää kõrvaklapid juustesse kinni.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.7

5-st

74

Auhinnad

16/05/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Świetne sluchawki

Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.

Positiivsed omadused

Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.

Negatiivsed omadused

Niema

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

01/09/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Super!

Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

03/08/2022

Polska

Polska

Audiofilskie słuchawki

Jest ok bardzo dobra jakość dźwięku ma cechy audiofilskie nie dziwię się że dostał ten produkt 9 nagród polecam kupić nie zastanawiaj się mocny głęboki bas i dzwięk wyśmienity

Positiivsed omadused

Dobra jakość audio

Negatiivsed omadused

Brak wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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