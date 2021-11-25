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Tootmine lõpetatud

Suure eraldusvõimega juhtmevabad kõrvaklapid

TAPN505BK/00

4

| (10) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

Alati seal. Ilma tähelepanu kõrvalejuhtimiseta

Nautige muusikasse süübimist, kasutades mürasummutusega kõrvasiseseid juhtmeta kõrvaklappe, mis tagavad kuni 14 tundi mänguaega. See kerge kaelapael teeb kõrvaklappide enda ligi hoidmise lihtsaks. Nutikas funktsionaalsus aitab teil organiseeritud olla.

Kuva kõik eelised

Suure eraldusvõime ja aktiivse mürasummutusega juhtmeta kaelapael

Alati seal. Ilma tähelepanu kõrvalejuhtimiseta

  • 13 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Kõrvasisesed

  • Mustad

  • Kaelapael

Google Assistant. Hallake oma elu ka liikvel olles.

Hallake oma elu ilma telefoni kasutamata, kasutades selleks Google Assistanti abi. Lihtne nupuvajutus kaelapaelal aktiveerib Google Assistanti. Saate lasta tal oma kalendri avada, telefoni teavitusi lugeda, sõpradele sõnumeid saata, muusikaloendeid hallata ja palju muud.

Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon selge heli jaoks

Nüüdsest on kõik telefonikõned kajast vabad. Meie akustiline kajasummutuse tehnoloogia tagab alati selge ja häireteta ühenduse.

Peenike kaelapael võimaldab pikaajalist kandmist. Kandekott

Peenike kaelapeal istub mugavalt teie kaela taga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

10

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Positiivsed omadused

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Kasutamise kuupäev 2021-05-25

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Kasutamise kuupäev 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Positiivsed omadused

bardzo dobra jakość dżwięku

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Kasutamise kuupäev 2020-05-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Kasutamise kuupäev 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Positiivsed omadused

wygląd/ wygoda / jakość

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Kasutamise kuupäev 2019-03-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Kasutamise kuupäev 2019-03-30

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.