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Tootmine lõpetatud
TAPN505BK/00
Alati seal. Ilma tähelepanu kõrvalejuhtimiseta
Nautige muusikasse süübimist, kasutades mürasummutusega kõrvasiseseid juhtmeta kõrvaklappe, mis tagavad kuni 14 tundi mänguaega. See kerge kaelapael teeb kõrvaklappide enda ligi hoidmise lihtsaks. Nutikas funktsionaalsus aitab teil organiseeritud olla.
13 mm elementide ja suletud tagaosaga
Kõrvasisesed
Mustad
Kaelapael
Hallake oma elu ilma telefoni kasutamata, kasutades selleks Google Assistanti abi. Lihtne nupuvajutus kaelapaelal aktiveerib Google Assistanti. Saate lasta tal oma kalendri avada, telefoni teavitusi lugeda, sõpradele sõnumeid saata, muusikaloendeid hallata ja palju muud.
Nüüdsest on kõik telefonikõned kajast vabad. Meie akustiline kajasummutuse tehnoloogia tagab alati selge ja häireteta ühenduse.
Peenike kaelapeal istub mugavalt teie kaela taga.
4.0
5-st
10
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Positiivsed omadused
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Kasutamise kuupäev 2021-05-25
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Kasutamise kuupäev 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Positiivsed omadused
bardzo dobra jakość dżwięku
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Kasutamise kuupäev 2020-05-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Kasutamise kuupäev 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Positiivsed omadused
wygląd/ wygoda / jakość
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Kasutamise kuupäev 2019-03-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Kasutamise kuupäev 2019-03-30