Ärgake täislaetuna

Energiline hommik. Kui teie magate, laeb see FM-raadio teie mobiilseadet ning äratab teid leebelt valjeneva äratushelina või raadiojaama saatel. Kellal on ka unetaimer, et saaksite raadio saatel uinuda. Vaadake kõiki eeliseid