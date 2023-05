Külalistele mõeldud alarmifunktsioon

Kasutage sujuva äratuse funktsiooni, et teie külalised saaksid ärgata koos aegamisi valjeneva raadioheliga. Lisaks saate kasutada topeltäratuse funktsiooni ja määrata kaks erinevat äratust. See on ideaalne lahendus nendele külalistele, kes esimese äratuse maha magavad.