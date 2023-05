Varustatud erinevate funktsioonidega

See Bluetoothiga kellraadio on varustatud suure ja selge digitaalse ekraaniga. Kontrollnupud asuvad seadme ülapaneelil, mille sisse on peidetud ka teie telefonile mõeldud juhtmevaba Qi laadimispadi. Vanemate telefonide jaoks on olemas ka USB-laadimisport.