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Tootmine lõpetatud
On, mida armastada
Vahet ei ole, mida teile kuulata meeldib – see Philipsi internetiraadio võimaldab teil kuulata kõike. Lisaks internetile, DAB+ ja FM-häälestusele saate ühendada ka Spotify või Bluetoothiga. Lisaks saate juhtmeta Qi laadimispadjal oma telefoni juhtmevabalt laadida.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
juhtmevaba telefonilaadijaga
Kasutage juhtmevaba Qi laadimispatja, mis on paigutatud raadio peale. Vanemate telefonide jaoks on olemas ka USB-laadimisport. Lisaks on raadiol suur ja selge digitaalne ekraan ning nupud on leitavad esipaneelilt.
Kas soovite Spotifyst voogedastada? Bluetoothiga internetiraadio on varustatud Spotify Connectiga. Kasutage oma mobiiltelefoni kaugjuhtimispuldina, samal ajal, kui raadio edastab Spotify parima kvaliteediga signaali – otse Spotify serveritest. Lisaks saate voogedastada ka teistest muusikateenustest.
Unetaimer võimaldab teil siseneda rahulikku unemaale, kuulates oma lemmikut raadiojaama. Topeltäratuse funktsioon võimaldab seadistada kaks erinevat alarmi. See on ideaalne, kui kipute pärast esimest alarmi uuesti magama jääma.
3.8
5-st
9
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Dantes57
18/11/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Positiivsed omadused
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Negatiivsed omadused
Nie stwierdziłem do tej pory
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See arvustus tehti tootele TAR8805 Radio internetowe
Kasutamise kuupäev 2021-10-18
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAR8805 Radio internetowe
Kasutamise kuupäev 2021-10-18
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Positiivsed omadused
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Negatiivsed omadused
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
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Kasutamise kuupäev 2021-09-23
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Kasutamise kuupäev 2021-09-23
JMark25
27/06/2021
Polska
Wszystko co niezbędne do obsługi mediów.
Doskonale obsługuje pliki audio. Współpracuje ze wszystkimi mediami jak: internet (wi-fi); smartfon (Bluetooth)
Positiivsed omadused
Po ustawieniach super wszystko śmiga.
Negatiivsed omadused
Skomplikowana konfiguracja.
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Kasutamise kuupäev 2021-05-27
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See arvustus tehti tootele TAR8805 Radio internetowe
Kasutamise kuupäev 2021-05-27