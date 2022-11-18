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Tootmine lõpetatud

Internetiraadio

TAR8805/10

3.8

| (9) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet

On, mida armastada

Vahet ei ole, mida teile kuulata meeldib – see Philipsi internetiraadio võimaldab teil kuulata kõike. Lisaks internetile, DAB+ ja FM-häälestusele saate ühendada ka Spotify või Bluetoothiga. Lisaks saate juhtmeta Qi laadimispadjal oma telefoni juhtmevabalt laadida.

Kuva kõik eelised

On, mida armastada

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • juhtmevaba telefonilaadijaga

Juhtmeta Qi laadimispadi. USB-port

Juhtmeta Qi laadimispadi. USB-port

Kasutage juhtmevaba Qi laadimispatja, mis on paigutatud raadio peale. Vanemate telefonide jaoks on olemas ka USB-laadimisport. Lisaks on raadiol suur ja selge digitaalne ekraan ning nupud on leitavad esipaneelilt.

Spotify Connect. Kasutage mobiilseadet Spotify kaugjuhtimispuldina

Spotify Connect. Kasutage mobiilseadet Spotify kaugjuhtimispuldina

Kas soovite Spotifyst voogedastada? Bluetoothiga internetiraadio on varustatud Spotify Connectiga. Kasutage oma mobiiltelefoni kaugjuhtimispuldina, samal ajal, kui raadio edastab Spotify parima kvaliteediga signaali – otse Spotify serveritest. Lisaks saate voogedastada ka teistest muusikateenustest.

Kaks äratust ja unetaimer

Unetaimer võimaldab teil siseneda rahulikku unemaale, kuulates oma lemmikut raadiojaama. Topeltäratuse funktsioon võimaldab seadistada kaks erinevat alarmi. See on ideaalne, kui kipute pärast esimest alarmi uuesti magama jääma.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.8

5-st

9

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

18/11/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Positiivsed omadused

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Negatiivsed omadused

Nie stwierdziłem do tej pory

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR8805 Radio internetowe

Kasutamise kuupäev 2021-10-18

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR8805 Radio internetowe

Kasutamise kuupäev 2021-10-18

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Positiivsed omadused

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Negatiivsed omadused

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR8805 Radio internetowe

Kasutamise kuupäev 2021-09-23

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR8805 Radio internetowe

Kasutamise kuupäev 2021-09-23

27/06/2021

Polska

Polska

Wszystko co niezbędne do obsługi mediów.

Doskonale obsługuje pliki audio. Współpracuje ze wszystkimi mediami jak: internet (wi-fi); smartfon (Bluetooth)

Positiivsed omadused

Po ustawieniach super wszystko śmiga.

Negatiivsed omadused

Skomplikowana konfiguracja.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR8805 Radio internetowe

Kasutamise kuupäev 2021-05-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR8805 Radio internetowe

Kasutamise kuupäev 2021-05-27

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.