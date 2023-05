Juhtmeta Qi laadimispadi. USB-port

Kasutage juhtmevaba Qi laadimispatja, mis on paigutatud raadio peale. Vanemate telefonide jaoks on olemas ka USB-laadimisport. Lisaks on raadiol suur ja selge digitaalne ekraan ning nupud on leitavad esipaneelilt.