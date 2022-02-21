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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
TAT5505BK/00
8 mm elementide ja suletud tagaosaga
Aktiivne mürasummutus
Mustad
Bluetooth®
Need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid näevad head välja ja lasevad teil nautida oma muusikat ka siis, kui olete liikvel. Hübriidne aktiivne mürasummutus vähendab välist müra, et miski ei jääks teie ja teie muusika vahele. Teadlikkuse režiim toob vajadusel maailma uuesti lähemale.
Täiustage bassitoone. Tooge kõrged helid alla. Philipsi kõrvaklappide rakendus annab teile kontrolli kuulatava muusika üle. Reguleerige helitugevust ise või valige eelseadistatud helistiilide hulgast. Saate vaid ühe puudutusega valida eelseadistatud ANC-režiimide vahel.
Mõlemas kõrvaklapis olevad mikrofonid keskenduvad teie häälele ning vähendavad keskkonna- ja taustamüra. Kui olete vaiksemas kohas ega pea müra summutama, võite aktiveerida monorežiimi ja kasutada ainult üht kõrvaklappi.
3.0
5-st
3
Auhinnad
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Positiivsed omadused
Все
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
See arvustus tehti tootele 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
See arvustus tehti tootele 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Positiivsed omadused
Etui
Negatiivsed omadused
Problem z softem
See arvustus tehti tootele 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
See arvustus tehti tootele 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless