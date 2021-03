IPX5 vee- ja higikindlus

IPX5 vee- ja higikindluse tase tähendab, et need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid on kaitstud erinevas suunas tulevate pritsmete eest. Nende puhul ei ole vaja muretseda ei higistamise ega vihma kätte jäämise pärast.