TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Teie heli. Teie stiil.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.
  • Teie heli. Teie stiil.

Tootmine lõpetatud

5000 seriesTäielikult juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid

TAT5505BK/00

3
| (3) Auhinnad
Teie heli. Teie stiil.
Vahet ei ole, kas kuulate muusikat või teete kõnesid – need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid pakuvad alati parimat kvaliteeti. Aktiivne mürasummutus eemaldab taustamüra ja Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil muuta klappidest kostuvat heli vastavalt oma soovidele. Muusika pausile panemiseks eemaldage üks kõrvaklappidest kõrvast.
Kuva kõik eelised

Teie heli. Teie stiil.

  • 8 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Aktiivne mürasummutus

  • Mustad

  • Bluetooth®

Stiilne disain ja hübriidne aktiivne mürasummutus

Stiilne disain ja hübriidne aktiivne mürasummutus

Need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid näevad head välja ja lasevad teil nautida oma muusikat ka siis, kui olete liikvel. Hübriidne aktiivne mürasummutus vähendab välist müra, et miski ei jääks teie ja teie muusika vahele. Teadlikkuse režiim toob vajadusel maailma uuesti lähemale.

Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage helihaldust

Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage helihaldust

Täiustage bassitoone. Tooge kõrged helid alla. Philipsi kõrvaklappide rakendus annab teile kontrolli kuulatava muusika üle. Reguleerige helitugevust ise või valige eelseadistatud helistiilide hulgast. Saate vaid ühe puudutusega valida eelseadistatud ANC-režiimide vahel.

Kaks mikrofoni selgete kõnede jaoks. Monorežiim

Mõlemas kõrvaklapis olevad mikrofonid keskenduvad teie häälele ning vähendavad keskkonna- ja taustamüra. Kui olete vaiksemas kohas ega pea müra summutama, võite aktiveerida monorežiimi ja kasutada ainult üht kõrvaklappi.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.0

5-st

3

Auhinnad

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Positiivsed omadused

Все

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

See arvustus tehti tootele 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

See arvustus tehti tootele 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Positiivsed omadused

Etui

Negatiivsed omadused

Problem z softem

See arvustus tehti tootele 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

See arvustus tehti tootele 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.