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Tootmine lõpetatud
TAT5506BK/00
Mürasummutus Pro
Kaks mikrofoni selgete kõnede jaoks
Juhtmeta laadimisümbris
IPX5 veekindlus
Need tõelised juhtmeta kõrvaklapid ei näe lihtsalt suurepärased välja, vaid lasevad teil ka keskenduda. Täiustatud mürasummutus filtreerib välja soovimatud helid ja teadlikkuse režiim võimaldab teil kuulda ümbruses toimuvat. Kasutage Philipsi kõrvaklappide rakenduse häälerežiimi, et vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.
Liikvel. Rongis. Pargis või jõusaalis. Ideaalselt häälestatud 10 mm elemendid tagavad asukohast sõltumata iga loo, esitusloendi jne kuulamisel suurepärase heli. Kui võtate kuulati kõrvast välja, muusika peatub. Pange kuular kõrva ja muusika taasesitus jätkub.
Kuna teie häält edastavad kaks mikrofoni, siis on teid selgelt kuulda ja saate kahekordistada oma kõneaega, kasutades vaid üht kõrvaklappi, samal ajal kui teine laeb. Mikrofon määratakse automaatselt sellele kõrvaklapile, mida kasutate, ja kui see klapp tühjaks hakkab saama, saate selle lihtsalt teise vastu vahetada.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Tektur
20/11/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Dobra jakość dźwięku w niewygórowanej cenie
Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim przedziale cenowym. Są kompaktowe, a czas użytkowania na jednym ładowaniu jest dosyć długi. Sterowanie jest nieco utrudnione, ale do wypraktykowania.
Positiivsed omadused
Dobra jakość dźwięku, mocne basy, długi czas działania na jednym ładowaniu
Negatiivsed omadused
Dosyć utrudnione sterowanie funkcjonalnościami - trzeba się do tego przyzwyczaić
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Vadym NC
08/06/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Philips TAT5506BK класний саунд
В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.
Positiivsed omadused
Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC
Negatiivsed omadused
Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками
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See arvustus tehti tootele TAT5506BK Справжні бездротові навушники
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See arvustus tehti tootele TAT5506BK Справжні бездротові навушники
Vladimír01
13/03/2022
Česká republika
Skvělá sluchátka
Chtěl jsem si pořídit sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a vybral jsem tato a myslím, že jsem neprohloupil. Hluk opravdu potlačí výborně. Při chůzi kolem frekventované silnice funguji skvěle, hudbu nic neruší. A naopak, když člověk chce slyšet okolí a nechce vyndavat sluchátka z uší, stačí aktivovat propustnost. Super věc. Zvuk mají parádní. Čistý a výrazné basy. A v uších se ani nehnou. Výdrž baterie je dostačující. I se zapnutým ANC vydrží přehrávat hudbu hodně dlouho. Jediné čemu musím dát minus je kvalita provedení nabíjecího pouzdra. Ta by mohla být lepší. Ale aspoň se dá bezdrátově nabíjet. Za mě tyto sluchátka doporučuji každému kdo chce kvalitní zvuk a dobře fungující ANC.
Positiivsed omadused
Kvalitní zvuk, ANC, bezdrátové nabíjení pouzdra, dobrá výdrž baterie, odolnost proti potu a postříkání vodou
Negatiivsed omadused
Kvalita provedení nabíjecího pouzdra
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See arvustus tehti tootele TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka
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See arvustus tehti tootele TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka