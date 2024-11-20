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  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
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  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika
  • Teie elu, teie liigutused, teie muusika

Tootmine lõpetatud

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT5506BK/00

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Teie elu, teie liigutused, teie muusika
Muusika või kõned, need atraktiivsed tõeliselt juhtmevabad kõrvaklapid on valmis. Mürasummutus Pro summutab taustamüra, et saaksite kuulata õues või ühissõidukis. Need sobituvad mugavalt ja kindlalt ning metalne välimus lisab stiilsust.
Kuva kõik eelised

Teie elu, teie liigutused, teie muusika

  • Mürasummutus Pro

  • Kaks mikrofoni selgete kõnede jaoks

  • Juhtmeta laadimisümbris

  • IPX5 veekindlus

Õhuke disain mürasummutus Pro-ga

Õhuke disain mürasummutus Pro-ga

Need tõelised juhtmeta kõrvaklapid ei näe lihtsalt suurepärased välja, vaid lasevad teil ka keskenduda. Täiustatud mürasummutus filtreerib välja soovimatud helid ja teadlikkuse režiim võimaldab teil kuulda ümbruses toimuvat. Kasutage Philipsi kõrvaklappide rakenduse häälerežiimi, et vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.

Suurepärane heli 10 mm neodüümelementide abil

Suurepärane heli 10 mm neodüümelementide abil

Liikvel. Rongis. Pargis või jõusaalis. Ideaalselt häälestatud 10 mm elemendid tagavad asukohast sõltumata iga loo, esitusloendi jne kuulamisel suurepärase heli. Kui võtate kuulati kõrvast välja, muusika peatub. Pange kuular kõrva ja muusika taasesitus jätkub.

Selged kõned ühe või mõlema kuulariga

Selged kõned ühe või mõlema kuulariga

Kuna teie häält edastavad kaks mikrofoni, siis on teid selgelt kuulda ja saate kahekordistada oma kõneaega, kasutades vaid üht kõrvaklappi, samal ajal kui teine laeb. Mikrofon määratakse automaatselt sellele kõrvaklapile, mida kasutate, ja kui see klapp tühjaks hakkab saama, saate selle lihtsalt teise vastu vahetada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/11/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Dobra jakość dźwięku w niewygórowanej cenie

Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim przedziale cenowym. Są kompaktowe, a czas użytkowania na jednym ładowaniu jest dosyć długi. Sterowanie jest nieco utrudnione, ale do wypraktykowania.

Positiivsed omadused

Dobra jakość dźwięku, mocne basy, długi czas działania na jednym ładowaniu

Negatiivsed omadused

Dosyć utrudnione sterowanie funkcjonalnościami - trzeba się do tego przyzwyczaić

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

08/06/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Philips TAT5506BK класний саунд

В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.

Positiivsed omadused

Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC

Negatiivsed omadused

Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками

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See arvustus tehti tootele TAT5506BK Справжні бездротові навушники

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See arvustus tehti tootele TAT5506BK Справжні бездротові навушники

13/03/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá sluchátka

Chtěl jsem si pořídit sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a vybral jsem tato a myslím, že jsem neprohloupil. Hluk opravdu potlačí výborně. Při chůzi kolem frekventované silnice funguji skvěle, hudbu nic neruší. A naopak, když člověk chce slyšet okolí a nechce vyndavat sluchátka z uší, stačí aktivovat propustnost. Super věc. Zvuk mají parádní. Čistý a výrazné basy. A v uších se ani nehnou. Výdrž baterie je dostačující. I se zapnutým ANC vydrží přehrávat hudbu hodně dlouho. Jediné čemu musím dát minus je kvalita provedení nabíjecího pouzdra. Ta by mohla být lepší. Ale aspoň se dá bezdrátově nabíjet. Za mě tyto sluchátka doporučuji každému kdo chce kvalitní zvuk a dobře fungující ANC.

Positiivsed omadused

Kvalitní zvuk, ANC, bezdrátové nabíjení pouzdra, dobrá výdrž baterie, odolnost proti potu a postříkání vodou

Negatiivsed omadused

Kvalita provedení nabíjecího pouzdra

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.