Magnetsoonega kuularid on korralikult ja lihtsalt hoiustatavad.

Teie kõrvasisestel kõrvaklappidel on magnetsoonega kuularid, mis on nutikalt ja lihtsalt hoiule pandavad. Iga kuulari tagaküljel on sisseehitatud magnet, millega need omavahel kokku ühendada – ei mingeid puntraid või segadust. Lihtsalt klõpsake need tagaosasid pidi kokku ja pange koos lapiku sassiminemiskindla juhtmega kotti, teades, et neid on võimalik igal ajal lihtsalt kätte saada.