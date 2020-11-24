30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
TAUN102BK/00
6 mm elementide ja suletud tagaosaga
Kõrvasisesed
7 tundi mänguaega
Kiirlaadimise tehnoloogia pakub energiasööstu, kui aku hakkab tühjaks saama. Vaid 15 minutit laadimist tagab 90 minutit taasesitust.
Teie kõrvasisestel kõrvaklappidel on magnetsoonega kuularid, mis on nutikalt ja lihtsalt hoiule pandavad. Iga kuulari tagaküljel on sisseehitatud magnet, millega need omavahel kokku ühendada – ei mingeid puntraid või segadust. Lihtsalt klõpsake need tagaosasid pidi kokku ja pange koos lapiku sassiminemiskindla juhtmega kotti, teades, et neid on võimalik igal ajal lihtsalt kätte saada.
4.7
5-st
18
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Positiivsed omadused
jakość, cena
Negatiivsed omadused
brak
See arvustus tehti tootele 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
See arvustus tehti tootele 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
hubud92
24/04/2020
Polska
Philipsi töötaja
Dobry zakup
[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.
Positiivsed omadused
brze się je nosi
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Nomili
24/04/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!
Positiivsed omadused
wygodne
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem