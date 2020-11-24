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  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus

Tootmine lõpetatud

3000 seriesJuhtmevabad kõrvaklapid koos mikrofoniga

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Juhtmeta vabadus
Kompaktsed Upbeati kõrvasisesed kõrvaklapid tagavad võimsa heli ja kuni 7 tundi juhtmevaba mänguaega. Kompaktne lahendus mugavaks kasutamiseks.
Kuva kõik eelised

Võimas heli.

Juhtmeta vabadus

  • 6 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Kõrvasisesed

  • 7 tundi mänguaega

Mugav kasutamine ja passiivne mürasummutus

Kiirlaadimise tehnoloogia

Kiirlaadimise tehnoloogia pakub energiasööstu, kui aku hakkab tühjaks saama. Vaid 15 minutit laadimist tagab 90 minutit taasesitust.

Magnetsoonega kuularid on korralikult ja lihtsalt hoiustatavad.

Teie kõrvasisestel kõrvaklappidel on magnetsoonega kuularid, mis on nutikalt ja lihtsalt hoiule pandavad. Iga kuulari tagaküljel on sisseehitatud magnet, millega need omavahel kokku ühendada – ei mingeid puntraid või segadust. Lihtsalt klõpsake need tagaosasid pidi kokku ja pange koos lapiku sassiminemiskindla juhtmega kotti, teades, et neid on võimalik igal ajal lihtsalt kätte saada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

18

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Positiivsed omadused

jakość, cena

Negatiivsed omadused

brak

See arvustus tehti tootele 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

See arvustus tehti tootele 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Philipsi töötaja

Dobry zakup

[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.

Positiivsed omadused

brze się je nosi

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!

Positiivsed omadused

wygodne

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

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