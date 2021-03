Kickstand-alus, et saaksite kella lauale paigutada

Et kasutusmugavus oleks veelgi suurem, on kellal ka integreeritud alus. Kui asetate kella lauale, muutub selle kalle pisut, et see toekamalt laual seisaks ja et vaatenurk oleks võimalikult hea. Alusel olev sõrmesüvend võimaldab kella hõlpsalt aluselt välja võtta. Kummist padjandid tagavad, et kell seisab toekalt ega libise. Aluse saab kenasti kokku voltida, nii et see moodustab osa kella tagaosast, nii saate ühe hetkega kella padja all kasutamiseks valmis sättida.