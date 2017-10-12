Eemaldab kõik bakterid, kahjulikud orgaanilised ained ja kloori

MicroPure'i filter on mitmeotstarbeline filtreerimissüsteem, mis eemaldab bakterid, lisandid ja lõhnad ning muudab joogivee puhtaks, ohutuks ja maitsvaks. See koosneb kõrgtehnoloogilisest kapillaarmembraanist, mis omakorda sisaldab erinevatest bakteritest 99,99% tõhusaks eemaldamiseks rohkem kui 520 miljardit mikroõõnsust, ja granuleeritud aktiivsöest, mis eemaldab ebameeldiva kloori, halva maitse ja lõhnad. Filter säilitab joogivees olevad, inimesele eluliselt vajalikud kasulikud mineraalid.