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  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi
  • Lihtsalttehtav puhas vesi

Tootmine lõpetatud

Kraani külge paigaldatav veepuhasti

WP3811

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Lihtsalttehtav puhas vesi
Kompaktne ja lihtsalt paigaldatav veepuhasti, mis eemaldab Micro Pure'i filtri abil veest bakterid, kahjulikud orgaanilised ained ja kloori, kuid säilitab kõik kasulikud mineraalained.
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Micro Pure'i filtriga

Lihtsalttehtav puhas vesi

  • Micro Pure'i

Eemaldab kõik bakterid, kahjulikud orgaanilised ained ja kloori

MicroPure'i filter on mitmeotstarbeline filtreerimissüsteem, mis eemaldab bakterid, lisandid ja lõhnad ning muudab joogivee puhtaks, ohutuks ja maitsvaks. See koosneb kõrgtehnoloogilisest kapillaarmembraanist, mis omakorda sisaldab erinevatest bakteritest 99,99% tõhusaks eemaldamiseks rohkem kui 520 miljardit mikroõõnsust, ja granuleeritud aktiivsöest, mis eemaldab ebameeldiva kloori, halva maitse ja lõhnad. Filter säilitab joogivees olevad, inimesele eluliselt vajalikud kasulikud mineraalid.

Pure Protecti hoiatus annab teile teada, millal filter vahetamist vajab

Täiustatud ja lihtsa värvikoodiga Pure Protecti hoiatus aitab kasutajatel filtri õigel ajal ja hõlpsalt välja vahetada: kui membraan muutub tumehalliks või roostepruuniks, on käes aeg filter asendada.

Hi-Flow-funktsioon maksimaalse voolukiirusega 2 l minutis

Selle kompaktse veepuhastaja maksimaalne voolukiirus on 2 liitrit minutis, mis on võrreldes filtreerimata veevoo tavakiirusega pisut aeglasem. Kui keerate veejoa regulaatori kangikest, saate hõlpsalt valida kas veejoa, piserdava filtreerimata või piserdava filtreeritud veejoa.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

12/10/2017

Česká republika

Česká republika

Výborná účinnost filtrace

filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele WP3811 Čistička vody na kohoutek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele WP3811 Čistička vody na kohoutek

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