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Micro Pure'i
MicroPure'i filter on mitmeotstarbeline filtreerimissüsteem, mis eemaldab bakterid, lisandid ja lõhnad ning muudab joogivee puhtaks, ohutuks ja maitsvaks. See koosneb kõrgtehnoloogilisest kapillaarmembraanist, mis omakorda sisaldab erinevatest bakteritest 99,99% tõhusaks eemaldamiseks rohkem kui 520 miljardit mikroõõnsust, ja granuleeritud aktiivsöest, mis eemaldab ebameeldiva kloori, halva maitse ja lõhnad. Filter säilitab joogivees olevad, inimesele eluliselt vajalikud kasulikud mineraalid.
Täiustatud ja lihtsa värvikoodiga Pure Protecti hoiatus aitab kasutajatel filtri õigel ajal ja hõlpsalt välja vahetada: kui membraan muutub tumehalliks või roostepruuniks, on käes aeg filter asendada.
Selle kompaktse veepuhastaja maksimaalne voolukiirus on 2 liitrit minutis, mis on võrreldes filtreerimata veevoo tavakiirusega pisut aeglasem. Kui keerate veejoa regulaatori kangikest, saate hõlpsalt valida kas veejoa, piserdava filtreerimata või piserdava filtreeritud veejoa.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Geodator
12/10/2017
Česká republika
Výborná účinnost filtrace
filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.
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See arvustus tehti tootele WP3811 Čistička vody na kohoutek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele WP3811 Čistička vody na kohoutek