Eemaldab bakterid, lahustuva plii ja kahjulikud orgaanilised ained

Micro X-Clean on mitmeotstarbeline filtreerimissüsteem, mis koosneb kõrgtehnoloogilisest kapillaarmembraanist, mis omakorda sisaldab erinevatest bakteritest 99,99% tõhusaks eemaldamiseks rohkem kui 300 miljardit mikroõõnsust; ioonivahetist, mis eemaldab kahjuliku lahustuva plii; peeneks granuleeritud aktiivsöest, et eemaldada kloorimisel tekkivad kõrvaltooted, kahjulikud tööstuslikud saasteaineid, lenduvad orgaanilised kemikaalid, ja sellised põllumajanduslikud saasteained nagu CAT-pestitsiidid. Samuti eemaldab see ebameeldiva kloori, halva maitse ja lõhnad. Filter säilitab joogivees olevad, inimesele eluliselt vajalikud kasulikud mineraalid.