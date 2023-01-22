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  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
  • Kõrglahutuslik heli otse teie kodus

Tootmine lõpetatud

FidelioKõrvaklapid

X2HR/00

4.4
| (7) Auhinnad
Kõrglahutuslik heli otse teie kodus
Fidelio X2HR kõrvaklappidega on teil ainulaadne võimalus kogeda puhast heli ning mugavust omaenda kodus. Nautige kristallpuhast heli ning mugavat sobivust, mis on loodud teile täieliku naudingu pakkumiseks.
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Kõrglahutuslik heli otse teie kodus

  • Kõrglahutuslik heli

  • Kõrvu katvad

  • Akustiline avatud tagaosaga disain

  • Hingavad padjad

Kaasas 3,5 mm - 6,3 mm adapter

Võimsad 50 mm neodüümelemendid tagavad laia ja täpse helispektri

Võimsad 50 mm neodüümelemendid tagavad laia ja täpse helispektri

Kõik kõlarid on ühekaupa välja valitud, häälestatud, katsetatud ja võimalikult detailse ning loomuliku heli saavutamiseks komplekteeritud. Võimsate neodüümmagnetitega 50 mm elemendid taasesitavad teie muusika dünaamilisust, edastades tasakaalustatult täpset bassi, elutruid kesksagedusi ja ülipuhtaid kõrgsagedusi.

Akustiline avatud tagaosa tagab ülipuhta helikvaliteedi

Akustiline avatud tagaosa tagab ülipuhta helikvaliteedi

Akustiline avatud tagaosaga ehitus väldib õhurõhu tõusu elemendi taga ja võimaldab membraanil vabalt liikuda, mis suurendab olulisel määral heli selgust ja muudab pikemate kõrgete nootide esituse sujuvamaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

7

Auhinnad

4
3
2

22/01/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Słuchawki godne polecenia

Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.

Positiivsed omadused

-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla

Negatiivsed omadused

-Nie znalazłem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio X2HR Słuchawki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio X2HR Słuchawki

01/11/2021

Polska

Polska

Bardzo wygodne. Miły, klarowny dźwięk.

Pierwszy raz miałem z nimi kontakt na wystawie w sklepie, zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie pod względem designu, materiałów no i oczywiście dźwięku. Od tamtej pory miałem je gdzieś z tyłu głowy. Szukałem słuchawek do zacisza domowego, dlatego konstrukcja open-back oferująca większą scenę/przestrzenność, ale też co za tym idzie, brak szczelności dźwięku. Dlatego proszę być świadomym, ze uciekający dźwięk może przeszkadzać komuś w otoczeniu, taka specyfika konstrukcji. Gdy nadarzyła się spora przecena na amazon kupiłem bez zastanowienia. Nie mam porównania w kwestii dźwięku do innych słuchawek, dlatego moje wrażenia mogą być mało miarodajne i proszę mieć to na względzie. W moim odczuciu dźwięk jest wystarczająco klarowny, słuchając np. Red Hot Chili Peppers dźwięki nie zlewają się. Mogę wyodrębnić pałeczki, perkusję, gitarę wiodącą i basową. No brzmi to jak złożona muzyka a nie hałas. Przestrzennośc daje o sobie znać podczas oglądania filmów czy grania w gry. Sygnatura dźwięku nie jest analityczna ale nadal rozsądnie neutralna, wykres czestotliwości to bardziej takie łagodne U. Jak to się przekłada dla mnie? Tak, że brzmienie jest przyjemne do codziennego słuchania. Muzyka a w szczególności treble i midy nie męczą ucha nawet po całodniowych odsłuchach. Bas nie jest dla mnie przesadzony, recenzenci używali określenia "punch" i w pełni się z tym zgadzam. Nie jest on mulisty a raczej zaakcentowany, często właśnie takim stonowanym punchem. Może brzmieć to śmiesznie, ale nie wiem jak inaczej to opisać. W konsekwencji, tak samo jak w przypadku trebli i midów, bass również nie męczy ucha. I myślę, że o ile takie opisy dźwięków są raczej subiektywne, tak już temat przewodni "fatygi używania słuchawek" jaki tu prowadzę może być bardziej uniwersalny i wiarygodny. Bo w parze z przyjemnym i nie męczącym dźwiękiem, idzie niesamowicie wygodna i komfortowa konstrukcja słuchawek. Mimo ich dużej wagi, mogę w nich siedzieć cały dzień i nic mnie nie drażni, nie uciska, nie grzeje i nie doskwiera. Gdyby nie waga i kabel to pewnie zapomniałbym, że je noszę. Niska impedancja słuchawek oznacza, że wydobędziesz ich pełny potencjał nawet na smartphonie, bez żadnych amplitunerów. Użytkuję je już blisko 2 lata i nie mam na co narzekać. Przewiduje, że posłużą mi na kolejnych dwadzieścia i bardzo się z nich cieszę. Polecam, sam namówiłem przyjaciela do zakupu i tez jest zadowolony.

Positiivsed omadused

Bardzo wygodne. Solidna konstrukcja. Niemęcząca sygnatura dźwięku. Przyjemne brzmienie. Nienachalny bass.

Negatiivsed omadused

Dla kogoś moga być zbyt ciężkie, swoje ważą. Dla mnie to nie problem.

See arvustus tehti tootele Fidelio X2HR Słuchawki

See arvustus tehti tootele Fidelio X2HR Słuchawki

19/10/2021

Polska

Polska

Niesamowite

Są niesamowite. Pięknie wykonane dzwięk szczegółkwy bez podbijania basu. Nie są to słuchawki miłośnika prostej łupanki.

Positiivsed omadused

Wykonanie

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio X2HR Słuchawki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio X2HR Słuchawki

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.