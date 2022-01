Layered Motion Controli membraan edastab täpset heli

Layered Motion Control (LMC) draiveritel on mitmekihiline polümeermembraan, mille sees on summutava geeli kiht. Need kihid moodustavad painduva äärise, mis koostöös geeliga summutab ülevõimendatud sagedused ja tagab sujuva ja tasakaalustatud heliedastuse. Tulemuseks on tasakaalustatud, loomulik ja rafineeritud kõrgsageduslik helipilt.