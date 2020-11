Loodud pakkuma erakordset jõudlust

Philipsi Fidelio X3 kahekihilised kõrvaklapid vähendavad resonantsi ja vibratsiooni. Neodüümist elemendid on 15-kraadise kalde all, sobitudes teie kõrvade loomuliku kujuga ja pakkudes teile optimaalset täpsust ka kõrgetel sagedustel. Tulemuseks on veatu jõudlus ja tähelepanuväärne detailsus.