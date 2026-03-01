XD1101/10
Kompaktsed mõõdud. Võimas puhastus.
Võimas, kompaktne ja tõhus — Philipsi tolmukotiga tolmuimeja 1000 tagab põhjaliku puhastuse kõikidel põrandapindadel, hõlpsa hoiustamise ja HEPA-filtri, mis püüab kinni >99,9% peenest tolmust.Vaadake kõiki eeliseid
Naudi suurepärast imemisvõimsust tänu 750 W mootorile. See eemaldab tõhusalt tolmu kõvadelt põrandatelt ja vaipadelt, jättes Sinu kodu värskeks ja puhtaks.
Hõlpsasti reguleeritav jalahoovaga kõvade põrandate või vaipade jaoks. Selle suletud disain tagab tiheda kontakti pinnaga, muutes puhastamise kiiremaks ja tõhusamaks.
Säästa väärtuslikku hoiuruumi kompaktse ja kerge disainiga. Seda on lihtne kappi või riidekappi ära panna ning see on piisavalt kerge, et seda hõlpsasti riiulile tõsta.
HEPA filtrisüsteem püüab kinni >99,99%* väikestest tolmuosakestest, vabastades Sinu koju puhtama õhu.
Naudi katkematut koristamist 9-meetrise ulatusega pistikust otsakuni, mis võimaldab puhastada mitut tuba ja suuri alasid ilma pistikupesa vahetamata.
Suur 3-liitrine tolmukamber ja pikaajalised universaalsed kotid tagavad optimaalse imemisvõimsuse kuni täitumiseni ning võimaldavad suletud, määrdumiseta kõrvaldamist.
Piluotsak on integreeritud vaakumiga, nii et see on hõlpsasti kättesaadav alati, kui vaja.
Valmistatud täpsuse ja hoolega Hollandis, peegeldades Philipsi innovatsiooni, kvaliteedi ja usaldusväärsuse pärandit. Registreeri end veebis ja saa tasuta 2-aastane garantii!
Üldised andmed
Ühilduvus
Kaal ja mõõtmed
Jätkusuutlikkus
