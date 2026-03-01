  • 30-päevane tagastusõigus

  Kompaktsed mõõdud. Võimas puhastus.
    Tolmukotiga tolmuimeja 1000 Tolmuimeja

    XD1101/10

    Kompaktsed mõõdud. Võimas puhastus.

    Võimas, kompaktne ja tõhus — Philipsi tolmukotiga tolmuimeja 1000 tagab põhjaliku puhastuse kõikidel põrandapindadel, hõlpsa hoiustamise ja HEPA-filtri, mis püüab kinni >99,9% peenest tolmust.

    Tolmukotiga tolmuimeja 1000 Tolmuimeja

    Kompaktsed mõõdud. Võimas puhastus.

    Suurepärane imivõimsus ja praktiline kujundus

    • 750 W
    • HEPA filter
    • Kompaktne ja kerge
    750 W mootor tagab võimsa jõudluse

    750 W mootor tagab võimsa jõudluse

    Naudi suurepärast imemisvõimsust tänu 750 W mootorile. See eemaldab tõhusalt tolmu kõvadelt põrandatelt ja vaipadelt, jättes Sinu kodu värskeks ja puhtaks.

    Mitmeotstarbeline otsak puhastab suurepäraselt erinevaid põrandaid

    Mitmeotstarbeline otsak puhastab suurepäraselt erinevaid põrandaid

    Hõlpsasti reguleeritav jalahoovaga kõvade põrandate või vaipade jaoks. Selle suletud disain tagab tiheda kontakti pinnaga, muutes puhastamise kiiremaks ja tõhusamaks.

    Kompaktne kujundus lihtsaks hoiustamiseks

    Kompaktne kujundus lihtsaks hoiustamiseks

    Säästa väärtuslikku hoiuruumi kompaktse ja kerge disainiga. Seda on lihtne kappi või riidekappi ära panna ning see on piisavalt kerge, et seda hõlpsasti riiulile tõsta.

    HEPA filtrisüsteem püüab kinni 99,9%* osakestest

    HEPA filtrisüsteem püüab kinni 99,9%* osakestest

    HEPA filtrisüsteem püüab kinni >99,99%* väikestest tolmuosakestest, vabastades Sinu koju puhtama õhu.

    Pikk 9-meetrine tööulatus ilma pistikut vooluvõrgust eemaldamata

    Pikk 9-meetrine tööulatus ilma pistikut vooluvõrgust eemaldamata

    Naudi katkematut koristamist 9-meetrise ulatusega pistikust otsakuni, mis võimaldab puhastada mitut tuba ja suuri alasid ilma pistikupesa vahetamata.

    Lihtsad pikaajalised kotid sobivad suurde 3 l tolmukambrisse

    Lihtsad pikaajalised kotid sobivad suurde 3 l tolmukambrisse

    Suur 3-liitrine tolmukamber ja pikaajalised universaalsed kotid tagavad optimaalse imemisvõimsuse kuni täitumiseni ning võimaldavad suletud, määrdumiseta kõrvaldamist.

    Integreeritud tarvik: mugavalt paigutatud, alati käepärast

    Integreeritud tarvik: mugavalt paigutatud, alati käepärast

    Piluotsak on integreeritud vaakumiga, nii et see on hõlpsasti kättesaadav alati, kui vaja.

    Hollandis välja töötatud ja disainitud

    Hollandis välja töötatud ja disainitud

    Valmistatud täpsuse ja hoolega Hollandis, peegeldades Philipsi innovatsiooni, kvaliteedi ja usaldusväärsuse pärandit. Registreeri end veebis ja saa tasuta 2-aastane garantii!

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Värv
      Hele liiv
      Tolmukoti maht
      3L
      Müratase
      <77 dB
      Tegevusraadius
      12 meetrit
      Sisendvõimsus (IEC)
      750 W
      Sisendvõimsus (max)
      800 W
      Mootori filter
      Pestav filter
      Väljalaskefilter
      HEPA filter
      Toruliitmik
      Kooniline
      Kandesang
      Ees ja üleval
      Toru tüüp
      Metallist kaheosaline teleskoopiline
      Ratta tüüp
      Plast
      Tarvikute hoidik
      Jah
      Tolmukoti mudel
      Tolmukott s-bag
      Tolmukotid kaasas
      x1
      Juhtme pikkus
      9 meetrit

    • Ühilduvus

      Seonduvad tarvikud 1
      CP1349
      Seonduvad tarvikud 2
      Sisselaskefilter CP0537
      Seonduvad tarvikud 3
      Väljalaskefilter CP0538
      Komplektis olevad tarvikud 1
      Universaalotsak, 2-ühes praootsak

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote mõõtmed (P × L × K)
      411 x 269 x 241  mm
      Toote kaal
      3,74  kg

    • Jätkusuutlikkus

      Pakend
      100% ringlussevõetud materjalidest
      Kasutusjuhend
      100% ringlussevõetud paberist

