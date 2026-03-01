XD2142/12
Kompaktsed mõõdud. Võimas puhastus.
Võimas, kompaktne ja tõhus – Philipsi tolmukotiga tolmuimeja 2000 seeria tagab põhjaliku puhastuse kõikidel põrandatüüpidel, reguleeritava imemisvõimsuse, lihtsa hoiustamise ja HEPA-filtriga, mis püüab kinni >99,9% peenest tolmustVaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Naudi suurepärast imemisvõimsust tänu 800 W mootorile. See eemaldab tõhusalt tolmu kõvadelt põrandatelt ja vaipadelt, jättes Sinu kodu värske ja puhtana.
Lihtsalt reguleeritav jalahoovaga kõvade põrandate või vaipade jaoks. Selle suletud disain tagab tiheda kontakti pinnaga, muutes puhastamise kiiremaks ja tõhusamaks.
Säästa väärtuslikku hoiuruumi kompaktse ja kerge disainiga. Seda on lihtne kappi või riidekappi ära panna ning see on piisavalt kerge, et seda hõlpsasti riiulile tõsta.
Valige kodus iga ülesande ja puhastatava pinnaga sobiv imivõimsus.
Naudi katkematut koristamist 9-meetrise ulatusega pistikust otsakuni, mis võimaldab koristada mitut tuba ja suuri ruume ilma pistikupesa vahetamata.
Suur 3-liitrine tolmukamber ja pika kasutusajaga universaalkotid tagavad optimaalse imemisvõimsuse kuni täitumiseni ning hermeetilise, määrdumisevaba kõrvaldamise.
Piluotsak on integreeritud vaakumiga, nii et see on hõlpsasti kättesaadav alati, kui vaja.
Valmistatud täpsuse ja hoolega Hollandis, peegeldades Philipsi innovatsiooni, kvaliteedi ja usaldusväärsuse pärandit. Registreeri end veebis ja saa tasuta 2-aastane garantii!
110 mm mööbliotsak on loodud pehmete mööbliesemete nagu patjade, diivanite ja tugitoolide optimaalseks puhastamiseks, eemaldades isegi loomakarvad.
