Maksimaalne põranda katvus: ei jäta ühtegi kohta vahele

Robot kasutab 360-lasernavigeerimist (LIDAR), et skannida kiiresti kõiki ruume ja luua täpne kaart. See kaart on interaktiivne ja Philips HomeRuni rakendus saab seda kasutada, et luua teie kodu jaoks kohandatud puhastusplaan. Looge ja salvestage kuni 5 korruse jagu detailseid kaarte. Nutikad algoritmid aitavad robotil leida kõige tõhusama tee toast tuppa ja ümber mööbli, liikudes samas sügavamale nurkadesse ning seintele lähemale, et ükski ala ei jääks vahele.