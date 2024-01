Stiilne disain sobib teie kodusisustusse

Robot ja automaatne tühjendamise jaam on valmistatud kõrge kvaliteediga materjalidest, millel on esmaklassiline viimistlus, et see sobiks teie koduse interjööriga. HomeRun seeria 7000 kuiv- ja märgpuhastusrobot on saadaval kahe stiilse disainiga, et see sobiks teie koduse interjööriga: sügavmust ja kuldne (XU7100/01) ning siidvalge ja kuldne (XU7100/02). Valge automaatne tühjendamise jaam on viimistletud vetthülgava kangaga, mida on lihtne hooldada.