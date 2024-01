AquaSpini otsak võimaldab ühekorraga tolmu imeda ja põrandat pesta

AquaSpini otsak imeb tolmu ja märgpuhastab tõhusalt kõvu põrandaid, et ühekorraga eemaldada tolm, mustus, plekid, pritsmed ja kuni 99,9% bakteritest*. Ainulaadne otsak on disainitud mustuse kogumiseks nii otsaku esi- kui ka tagaosast, et iga tõmme hakkaks lugema.