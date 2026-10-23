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Minu Philipsi tolmuimeja teeb ebatavalist heli

Kui teie Philipsi tolmuimeja teeb ebatavalist heli, lugege meie allolevaid tõrkeotsingu nõuandeid ja proovige probleemi ise lahendada.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: XC5041/01, XC5141/01, XC5043/01. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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