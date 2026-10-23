Minu Philipsi tolmuimeja teeb ebatavalist heli

Kui teie Philipsi tolmuimeja teeb ebatavalist heli, lugege meie allolevaid tõrkeotsingu nõuandeid ja proovige probleemi ise lahendada.
Kontrollige, kas otsikusse, torusse või voolikusse on jäänud mõni ese. Mõnikord võib Philipsi tolmuimejas oleva õhuvoo osaliselt blokeerida mingi ese, mis on mainitud osadesse kinni jäänud. Sellisel juhul eemaldage kinnijäänud objekt ja jätkake koristamist.
Kui kasutate tavapärasest erinevat tarvikut, võite märgata, et Philipsi tolmuimeja teeb teistsugust müra. Kontrollige, kas tolmuimeja kõlab jälle normaalselt, kui lõpetate selle tarviku kasutamise. Kui jah, siis ärge muretsege müra pärast, kuna see on normaalne.
Kui teie Philipsi tolmuimeja imemisvõimsuse liugur on avatud, võib see põhjustada seadme ebatavalist heli. Sellisel juhul sulgege liugur, et lõpetada ebatavalise heli kostumine.
Kui Philipsi tolmuimeja mootor või väljalaskefilter on ummistunud, võib see tekitada ebatavalist heli. Selle lahendamiseks puhastage oma tolmuimeja filtrid. Filtri puhastamise kohta leiate lisateavet kasutusjuhendist.
Tolmuimeja võib teha ebatavalist heli ka siis, kui filtrid on valesti paigaldatud. Sellisel juhul asetage filtrid nende tavapärasesse kohta.
Kui Philipsi tolmuimeja tolmukamber on täis, võib see põhjustada seadme ebatavalist heli. Selle lahendamiseks tehke tolmukamber puhtaks. Tolmukambri puhastamise kohta leiate lisateavet oma kasutusjuhendist.
Kui ülalmainitud olukorrad teile ei kehti, võib viga olla Philipsi tolmuimeja mootoris. Võtke ühendust, kui vajate veel abi.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:XC5041/01, XC5141/01, XC5043/01. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›