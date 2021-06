Veakood E03 tähendab, et kohvivalmistusmoodul on liiga must ega saa hästi töötada. Probleemi lahendamiseks loputage kohvivalmistusmoodulit. Puhastusjuhised leiate altpoolt.

Lülitage oma masin VÄLJA ja oodake, kuni ei kostu ühtki heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit) Avage hooldusluuk ja eemaldage kohvivalmistusmoodul, vajutades „PUSH“ nuppu paremale, hoides ja tõmmates seda enda poole Loputage kohvivalmistusmoodulit põhjalikult leige veega ja laske sel enne tagasi panemist õhu käes kuivada