Philipsi/Saeco espressomasinast ei tule kohvi

Sellele on mitmeid põhjuseid, miks teie Philipsi/Saeco espressomasin kohvi ei valmista. Altpoolt leiate mõned lahendused, mida ise järgi proovida.

Märkus. Esimesel kasutuskorral on täiesti normaalne, et masin toodab ainult paar tilka kohvi. Valmistage veel mõned tassid kohvi, et optimeerida veskist tuleva kohvi kogust.