On võimalik, et peenema jahvatuse seadistamisel keerati seadistust üle ja jahvatavad kivid on nüüd üksteisele liiga lähedal. Selle tulemusel on jahvatatud kohv liiga peen ja ei ima piisavalt vett.

Probleemi lahendamiseks reguleerige jahvatusseadistust jämedamale jahvatusastmele, keerates kohviubade anumas olevat nuppu suurema numbri poole.