On võimalik, et veepaak ei ole masinasse õigesti asetatud, mistõttu on vee võtmine takistatud.

Espressomasinate puhul, mille veepaak asub masina eesosas, veenduge, et veepaak oleks võimalikult taha lükatud.

Espressomasinate puhul, mille veepaak asub masina peal, veenduge, et veepaagi alla jääv ala oleks täiesti puhas.