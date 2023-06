Kui teil on taaslaetav Philipsi pardel, on võimalik, et selle aku on tühjaks saanud. Soovitame pardlit laadida ja seejärel proovida see uuesti sisse lülitada. Lisateavet pardli laadimise kohta leiate kasutusjuhendist.

Kui teie Philipsi pardel ei ole laetav, siis tuleb see kasutamise ajal ühendada töötava pistikupesaga.