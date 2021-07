Kui tolmuimeja on ummistunud, võib see tekitada tavalisest rohkem kuumust. See võib vähendada teie tolmuimeja puhastusjõudlust.



Selle parandamiseks järgige allolevaid samme.



Tolmukotita tolmuimeja:



1. Veenduge, et tolmukamber oleks tühi.

2. Veenduge, et mootori kaitsefilter oleks puhas.

3. Veenduge,et väljalaskefilter oleks puhas.

4. Veenduge, et toru, voolik või otsik ei oleks ummistunud.





Tolmukotiga tolmuimeja:



: 1. Veenduge, et mootori kaitsefilter oleks puhas.

2. Veenduge,et väljalaskefilter oleks puhas.

3. Veenduge, et tolmukott oleks tühi.

4. Kui filtrid on puhtad ja tolmukott ei ole täis, aga puhastusjõudlus on endiselt kehv ja tolmuimeja muutub väga kuumaks, asendage tolmukott uue vastu.



Kui teie Philipsi tolmuimeja muutub kasutamisel väga kuumaks ja ülaltoodud lahendused leevendust ei too, võtke meiega täiendava abi saamiseks ühendust.