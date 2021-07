Teie tolmuimeja võimsusega seotud seadistused sõltuvad mudelist. Altpoolt leiate iga mudeli soovituslikud seadistused igapäevaseks kasutamiseks.

SpeedPro: Teie Philips SpeedPro tolmuimejal on kaks imemisvõimsuse seadistust: 1 ja 2. Igapäevaseks kasutamiseks sobib seadistus 1. Kõrgeim seadistus on 2 ja sel on suurim imemisvõimsus. Seadistus 2 on mõeldud väga määrdunud laikude puhastamiseks. Seadistuse 2 kasutamisel saab aku väga kiiresti tühjaks, mistõttu soovitame tavapäraste tolmukoguste korral kasutada seadistust 1*.

SpeedPro Max: Philips SpeedPro Max tolmuimeja kõrgeim seadistus on Turbo ja sellel on väga suur imemisvõimsus. Seepärast saab turborežiimis ka aku väga kiiresti tühjaks. Kasutage seda seadistust ainult väga määrdunud laikude puhastamiseks, mitte igapäevaselt. Tavalise tolmukoguse puhul tuleks Philips SpeedPro Max tolmuimejas kasutada seadistusi 1 või 2**.