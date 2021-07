Kui teie Philips SpeedPro Max juhtmeta tolmuimeja filter on must, võib see mõjutada teie masina jõudlust.

Optimaalse puhastusjõudluse tagamiseks ja filtri puhastamiseks järgige allolevaid samme.



1. Eemaldage seadmest tolmukamber

2. Eemaldage tolmukambri all olev filter

Märkus.