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Minu Saeco espressomasin ei valmista kohvi

Sellel, kui Saeco espressomasinast ei tule kohvi välja isegi siis, kui kohvioad on jahvatatud, võib olla erinevaid põhjuseid.
Allpool leiate mõne lahenduse, kuidas seda probleemi ise kõrvaldada.

NB! Kui kasutate masinat esimest korda, on normaalne, et esimese kohvi valmistamise ajal laseb masin välja vaid mõne tilga kohvi. Valmistage veel mõned tassid kohvi, et optimeerida veskist tuleva kohvi kogust.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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