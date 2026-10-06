Minu Saeco espressomasin ei valmista kohvi

Kui masinasse on jäänud õhku, teeb masin põrisevat häält ega tõmba veepaagist vett teie espressomasinasse. Selle parandamiseks toimige järgmiselt.

1. Lülitage masin VÄLJA.

2. Tühjendage veepaak ja eemaldage AquaCleani (või mis tahes teine) filter.

3. Täitke veepaak veega ja pange see oma kohale tagasi.

4. Lülitage masin uuesti SISSE. Kui masin on üles soojendatud, valige kuum vesi ja valage 2–3 tassi kuuma vett.



Kui kasutate AquaCleani veefiltrit, järgige neid lisasamme, veendumaks et filter on kasutamiseks ette valmistatud ja õigesti paigaldatud.

1. Raputage AquaCleani veefiltrit 5 sekundit.

2. Asetage filter veega täidetud anumasse/kaussi ja hoidke seda tagurpidi, kuni kõik õhumullid on välja tulnud.

3. Pange filter tagasi veepaaki ja täitke paak veega.

4. Taaskäivitage masin, st lülitage välja ja uuesti sisse.

5. Valige kuum vesi ja laske masinal valmistada 2–3 tassi kuuma vett.



NB! Kui olete kasutanud AquaCleani veefiltrit rohkem kui 3 kuud, siis vahetage see välja, kuna filter võib olla ummistunud.