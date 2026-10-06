Minu Saeco espressomasin ei valmista kohvi

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Sellel, kui Saeco espressomasinast ei tule kohvi välja isegi siis, kui kohvioad on jahvatatud, võib olla erinevaid põhjuseid.
Allpool leiate mõne lahenduse, kuidas seda probleemi ise kõrvaldada.
NB! Kui kasutate masinat esimest korda, on normaalne, et esimese kohvi valmistamise ajal laseb masin välja vaid mõne tilga kohvi. Valmistage veel mõned tassid kohvi, et optimeerida veskist tuleva kohvi kogust.
Kui masinasse on jäänud õhku, teeb masin põrisevat häält ega tõmba veepaagist vett teie espressomasinasse. Selle parandamiseks toimige järgmiselt.
1. Lülitage masin VÄLJA.
2. Tühjendage veepaak ja eemaldage AquaCleani (või mis tahes teine) filter.
3. Täitke veepaak veega ja pange see oma kohale tagasi.
4. Lülitage masin uuesti SISSE. Kui masin on üles soojendatud, valige kuum vesi ja valage 2–3 tassi kuuma vett.
Kui kasutate AquaCleani veefiltrit, järgige neid lisasamme, veendumaks et filter on kasutamiseks ette valmistatud ja õigesti paigaldatud.
1. Raputage AquaCleani veefiltrit 5 sekundit.
2. Asetage filter veega täidetud anumasse/kaussi ja hoidke seda tagurpidi, kuni kõik õhumullid on välja tulnud.
3. Pange filter tagasi veepaaki ja täitke paak veega.
4. Taaskäivitage masin, st lülitage välja ja uuesti sisse.
5. Valige kuum vesi ja laske masinal valmistada 2–3 tassi kuuma vett.
NB! Kui olete kasutanud AquaCleani veefiltrit rohkem kui 3 kuud, siis vahetage see välja, kuna filter võib olla ummistunud.
Puhastamata või ummistunud kohvivalmistusmoodul võib tekitada olukorra, kus teie espressomasinast ei tule kohvi. Kohvivalmistusmooduli iganädalane loputamine on väga oluline. Järgige allolevaid samme või vaadake meie õppevideot.
Kui masin ei tooda kohvi, võib põhjuseks olla ka ummistunud tila. Selle puhastamiseks kasutage torupuhastajat või nõela.
Kui kasutate kohvi valmistamiseks eeljahvatatud kohvi funktsiooni, peab masin olema SISSE lülitatud ja kasutamiseks valmis enne eeljahvatatud kohvi lisamist eeljahvatatud kohvi sahtlisse.
Võtke kaasasoleva lusikaga ainult üks lusikatäis jahvatatud kohvi (ja eemaldage üleliigne kuhi). Suurem kogus kohvipuru ummistab kohvivalmistusmooduli ja kohvi valmistamine peatatakse. Kohvipuru eemaldatakse sahtlist ilma kohvi valmistamata.
Millal te viimati oma espressomasinat katlakivist puhastasite? Kõikidel masinatel on spetsiaalne katlakivieemaldamise näidik. Soovitame teil puhastada oma masinat katlakivist kohe, kui masin seda ütleb. Espressomasina katlakivi mitteeemaldamine võib põhjustada katlakivi kogunemist masinas ja tekitada rikkeid.
Tutvuge espressomasina katlakivi eemaldamise kasutusjuhendiga.
Kui eeljahvatatud kohvi sahtel on ummistunud, ei saa masin kohvi valmistada. Selle probleemi lahendamiseks järgige allolevaid samme või vaadake õppevideot.
Kui kohviube või vett ei ole enne kohvi valmistamist piisavalt, siis kohvivalmistamine katkestatakse ja kohvipulber visatakse jahvatatud kohvi mahutisse ära.
Selle parandamiseks veenduge, et enne kohvivalmistamise alustamist on teil piisavalt kohviube või vett.
Kui need lahendused probleemi ei kõrvalda, võtke meiega täiendava abi saamiseks ühendust.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
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