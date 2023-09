Philipsi tugi

Milliseid minu ühendatud Saeco espressomasina funktsioone toetatakse?

Sisseehitatud Wi-Fi-ühendusega Saeco espressomasinad võib ühendada otse internetti, mobiilseadmes rakendust vaja ei ole. Selle ühenduvusfunktsiooni abil saate ligipääsu suurele hulgale uutele funktsioonidele . Korrapärased automaatsed tarkvarauuendused parandavad pidevalt masina jõudlust ja turvalisust ning võimaldavad kasutada uusi funktsioone ja pakuvad pidevat sisu värskendamisvõimalust. Sisseehitatud Wi-Fi-ühendus rikastab teie kogemust ja aitab teil kasutada oma masinat parimal moel.



Alt leiate kõige olulisemad funktsioonid, mis tarkvaraversioonis/kuupäeval välja antakse.



Ühendades oma masina Wi-Fi võrguga ja luues My Saeco konto, saate kasutada masina kõiki funktsioone.



Alltoodud teenused võivad muutuda ja aja jooksul võidakse avada uusi riike või funktsioone , seega hoidke oma masina tarkvara alati ajakohasena. Uuendamine on oluline teie privaatsuse ja masina nõuetekohase toimimise tagamiseks.



Soovitus: et masin saaks uuendusi automaatselt vastu võtta,

hoidke masin vooluvõrgus ja Wi-Fi-ga ühendatuna, privaatsuspoliitika ja My Saeco konto lubatuna ning funktsioon “Receive Automatic update” ( Saa automaatuuendusi) valituna.