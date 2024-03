Kui teie toode on märgitud eelpool olevas loendis, on oluline, et lõpetate beebimonitori kasutamise ja tõmbate seadme pistikupesast välja.

Palun klikake siin, et registreerida toode asendamiseks.

Kui teie toode on eelpool mainitud loendis, peate järgima juhiseid. Kui teie toodet polnud loendis, ei pea te midagi tegema. Soovime teile kinnitada, et teie toodet on ohutu kasutada ja seda ei mõjuta tooteväljavahetamine. Kõik teised beebimonitorid kasutavad teist tüüpi akut.

Täname teid tähelepanu ja mõistva suhtumise eest ning palume vabandust põhjustatud ebamugavuste pärast!