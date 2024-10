Versuni soovitused Philips 2000 ja Philips 3000 seeria juhtmevabade varstolmuimeja omanikele Inimesed, kes on ostnud Philips 2000 või Philips 3000 seeria juhtmevaba varstolmuimeja, peaksid registreeruma, et saada tasuta vahetusaku ja juhised selle ohutuks välja vahetamiseks.​ Kuigi risk tarbijaile on väike, palume teil:​ ​ 1. Lõpetada viivitamatult tolmuimeja kasutamine ja ühendada see vooluvõrgust lahti​ 2. Asetada toode maapinnale​ 3. Tühjendada aku, lülitades toote sisse ja lastes sel pidevalt töötada, kuni see lakkab töötamast​