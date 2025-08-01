Otsisõnad

    Maksimeerige investeeringutasuvust selle ülimalt paindliku dvLED-ekraaniga. See kõik-ühes-ekraan on mehaaniliselt tõstetav ja langetatav ning kokkupandav, et see ukseavadest läbi mahuks, ning seda saab vastavalt vajadusele liigutada. Lihtsaks liigutamiseks on saadaval ka lennukohver.

    Philips Unite LED 6000 All in One

    Philips Unite LED 6115 All in One

    Täiustatud mobiilsus, ohutus ja energiatõhusus

    • LED Solutions
    • 135"

    1,5 mm pikslisamm üliterava pildi jaoks

    Kogege tipptasemel pildikvaliteeti COB LED tehnoloogia ja peene 1,5 mm pikslisammuga. Elavad värvid, sügavad mustad toonid ja ühtlane heledus loovad kaasahaarava visuaalse elamuse, mis on ideaalne professionaalsetesse koosolekuruumidesse, auditooriumitesse ja ettevõttekeskkondadesse.

    Alla 0,5 W tarbimine ooterežiimis tagab parima energiasäästu

    Maksimeerige energiasääst ilma kvaliteedi või töökindluse arvelt järeleandmisi tegemata. Philips Unite LED 6115 All In One sisaldab meie ülima energiasäästuga ooterežiimi. Vaid alla 0,5 W tarbiv unikaalne funktsioon aitab vähendada kasutuskulusid ja toetada kestlikkuse eesmärke. Kiire sisselülitus puldiga tagab minimaalse viivituse, kui oled valmis esitlema.

    Mõeldud lihtsaks transportimiseks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks

    Nutikalt volditava konstruktsiooniga disain tagab senisest mugavama paigalduse, transpordi ja hoiustamise. Paigaldatuna moodustab ekraan ühtlase terviku, kuid voldituna on seda lihtne kompaktselt transportida, kaitstes ekraani liikumise ajal ning võimaldades probleemideta läbipääsu tavalistest ustest ja liftidest.

    Sujuv ja turvaline kõrguse reguleerimine. Integreeritud kaabeldus ja heli

    Professionaalse paindlikkuse ja parema liikuvuse tagamiseks on Philips Unite LED 6115 All In One varustatud mootoriseeritud alusega, mis võimaldab ekraani sujuvat ja turvalist elektrilist tõstmist. Ekraani kõrgust saab mugavalt reguleerida vaid nupuvajutusega, tagades täiusliku vaatamiskogemuse igas keskkonnas. Dünaamiliste ruumide jaoks ideaalne kõrguse reguleerimise funktsioon teeb ka ekraani lihtsaks transportimiseks läbi uste ruumide vahel ning liftides korruste vahel.

    Kohene peatamisfunktsioon mootoriseeritud kõrguse reguleerimisel

    Philips Wave – tegemist on evolutsioonilise kaugseadme haldamise platvormiga, mis tagab teie jaoks täieliku kontrolli. Lihtsustatud paigaldamine, seadistamine, jälgimine ja haldamine, samuti püsivarauuendused, esitusloendite haldamine ning võimsusgraafikute seadistamine. Säästab aega, energiat ja vähendab keskkonnamõju.

    Kaitseb vigastuste eest ekraani tõstmisel ja langetamisel

    Ohutus on esikohal – Philips Unite LED 6115 All In One mootoriseeritud kõrguse reguleerimine on varustatud standardvarustuses erifunktsioonidega, sealhulgas hädapeatusnupu ja näpistamisvastase kaitsega. Hädapeatus tagab kiire reageerimise tõstmise ajal, samal ajal kui näpistamisvastane funktsioon tuvastab takistused ning peatab liikumise, vältimaks vigastusi või seadme kahjustusi.

    Juhtimine puldiga või kaugseadmehalduse kaudu

    Sisaldades maailmakuulsat Android 11 töökindlust. Kohandatud töötama Androidi rakendustega, võimaldab integreeritud System on Chip (SoC) paigaldada veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile, kõrvaldades vajaduse välise meediamängija järele.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Kuvasuhe
      16 : 9
      Heleduse ühtlus
      ≥ 95%
      Värvitemperatuuri reguleerimisvahemik
      6500 ± 500 K
      Kontrastsus (tavaline)
      5000:1
      Vaatenurk (horisontaalne)
      160°  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      160°  kraadi
      Kaadrisagedus (Hz)
      50/60
      Värskendussagedus (Hz)
      3840
      Elektriline tõstefunktsioon
      Jah
      Ekraani voltimine
      Jah
      Näpistamisvastane
      Jah
      Hädaseiskamisnupp
      Jah

    • Ühenduvus

      Videosisend
      • DVI-I (× 1)
      • Kuvaport 1.4 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      Helisisend
      3,5 mm minipistik (1)
      Heliväljund
      3,5 mm kõrvaklapipesa / liiniväljundi pesa
      Videoväljund
      Kuvaport 1.4 (x1)
      Väline juhtimine
      • RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik
      • RJ45
      • IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100~240 vahelduvvool
      Maksimaalne energiatarve (W)
      1,650  W
      Tavapärane voolutarve (W)
      600

    • Kasutustingimused

      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      -20~45  °C
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      -20~50  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      10~80%
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      10~85%

    • Moodul

      Faasivahetusega liini (LED) tüüp
      COB
      Pikslite ülesehitus
      1R1G1B Flip Chip
      LED-i tööiga (tundides)
      100,000
      Mooduli eraldusvõime (laius x kõrgus, pikslid)
      96x108
      Pikslite mõõt (mm)
      1,5625
      Mooduli suurus (laius x kõrgus, mm)
      150 x 168,75

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid
      • Kiirjuhend
      • Kõlarikomplekt
      WiFi-moodul
      CRD22 WiFi ja Bluetoothi USB-moodul, sh kaks antenni

    • Mitmesugust

      Garantii
      3 aastat
      Heakskiidud
      • CE
      • FCC SDOC, osa 15, energiaklass A
      • CB 62368
      • RoHS

    • Pakendi andmed

      Pakendamisvõimalused
      Transpordi kohver

    • Omadus

      Sisalduvad funktsioonid
      Failihaldur, Chromium, Brauser, Meediamängija, Seaded, TeamViewer, PDF-lugeja, Interact

