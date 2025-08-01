Philips Unite LED 6115 All in One

Maksimeerige investeeringutasuvust selle ülimalt paindliku dvLED-ekraaniga. See kõik-ühes-ekraan on mehaaniliselt tõstetav ja langetatav ning kokkupandav, et see ukseavadest läbi mahuks, ning seda saab vastavalt vajadusele liigutada. Lihtsaks liigutamiseks on saadaval ka lennukohver.