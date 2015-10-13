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  • Suurepärane teler voodi kõrvale. Suurepärane teler voodi kõrvale. Suurepärane teler voodi kõrvale.

    Professionaalne LED-teler

    19HFL4010W/12

    Suurepärane teler voodi kõrvale.

    See ainulaadne ``Hospitality TV`` on täiuslik lahendus patsiendi voodi juurde paigaldamiseks. Tervishoiukeskkondadesse loodud seade väldib teiste patsientide häirimist ja tagab privaatse vaatamiselamuse abil maksimaalse mugavuse.

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    Professionaalne LED-teler

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    Suurepärane teler voodi kõrvale.

    Suurepärased võimalused teie patsientide jaoks

    • 19" HeartLine
    • LED
    • DVB-T2/T/C & IPTV
    SmartInstall tagab hõlpsa kaugpaigalduse ja -hoolduse

    SmartInstall tagab hõlpsa kaugpaigalduse ja -hoolduse

    SmartInstall muudab telerite paigaldamise ja hoolduse hõlpsaks. Lihtsalt kasutatava veebivahendi abil saate nüüd telereid kaugelt konfigureerida ja paigaldada ilma tube külastamata! See säästab aega ja tagab selle, et külastajaid ei häirita. SmartInstall tuleb toime kõigega - nii hotelli teabelehtede värskendamise kui ka uute kanalite installimisega.

    SmartInfo tootemärgiga varustatud terviseinfo interaktiivsete lehtede jaoks

    SmartInfo tootemärgiga varustatud terviseinfo interaktiivsete lehtede jaoks

    SmartInfo võimaldab teil hõlpsalt anda oma patsientidele haigla- või terviseinfot. Teie patsientidel on juurdepääs interaktiivsele haigla veebilehele isegi siis, kui teler pole ühendatud sisevõrku või internetti. Saate teavet korrapäraselt muuta ja hoida patsiente hõlpsalt kursis kogu värskeima teabega.

    MyChoice'iga ühildumine jooksvateks tuludeks

    MyChoice'iga ühildumine jooksvateks tuludeks

    MyChoice pakub lihtsat ja odavat võimalust teie külastajatele tasuliste telekanalite pakkumiseks. Samas pakub see täiendavat tuluvoogu, mis võimaldab teil esialgse teleritesse tehtud investeeringu tagasi saada.

    LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised

    LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.

    Valge esteetika tervishoiukeskkonda

    Ümarate nurkadega valged kontuurid tagavad tervishoiukeskkondadesse sobiva sõbraliku välimuse.

    Lähedusanduriga valgustatud puutetundlikud klahvid esipaneelil

    Uuendusliku Bedside TV allservas on nutikas puutetundlik paneel, mis tagab isikupärase kasutuselamuse. Valgustatud juhtklahvide kasutamine on lihtne isegi pimedas. Lame puhastatav pind ja klahvilukk muudavad puhastamise lihtsaks.

    Meditsiiniseadmete toiteallikas tagab ohutuse tänu väikesele heitmele.

    Esmane ohutus, olulised toimimisnäitajad ja töökindlus on professionaalse kliinilise keskkonna olulised nõuded. Erinevalt tavateleritest kasutavad Philips HeartLine'i tooted neile nõuetele vastamiseks spetsiaalseid meditsiiniseadmete toiteallikaid. See vastab standardile EN/IEC 60601-1, millega tagatakse esmane ohutus ja olulised toimimisnäitajad. See vastab ka selle kaasstandardile EN/IEC 60601-1-2, mis käsitleb meditsiiniseadmete elektromagnetilise ühilduvuse katseid. Paljude riikide haiglates ja kliinikutes on nende standardite järgimine kohustuslik nõue.

    Galvaaniliselt isoleeritud kõrvaklapipesa

    Kõrvaklapipesa on galvaaniliselt isoleeritud, et tagada ohutuim võimalik ühendus patsiendi kõrvaklappide ja Philips ´´HeartLine TV´´ vahel. Galvaaniline isolatsioon tagab, et kõrvaklappide ühendus ei saaks kuidagi segada patsiendi voodi läheduses olevaid elektrilisi seadmeid.

    Antimikroobne korpus aitab tõhusalt bakterite levikut pärssida

    Mikroobid on muutunud kogu maailma haiglates ja kliinilistes keskkondades üha suuremaks probleemiks, sest nad põhjustavad eluohtlikke nakkusi. Philips HeartLine'i telerid hoolitsevad selle probleemi eest, sest nende korpuse materjalis on kasutatud standardi JIS Z2801 nõuetele vastavat mikroobivastast lisaainet, muutes selle korpuse oluliseks elemendiks. Nüüd on nii teie kui ka teie patsientide heaolu tagatud tänu sellele kaitsekilbile, mis takistab kõige levinumate mikroobide (nt Staphylococcus aureus (gastroenteriit), Escherichia coli (E Coli) ja Klebsiella (kopsupõletik)) kasvu.

    Smart TV rakendused mitmete spetsiaalselt Hospitality TV jaoks mõeldud teenustega

    Philipsi Smart TV rakendused hõlmavad üha kasvavat rakendustevalikut, alates YouTube'ist ja lõpetades sotsiaalvõrgustike rakendustega, sisaldades paljut muudki. Spetsiaalne versioon on loodud Hospitality TV jaoks ja sellel on mitmed eelised - näiteks saate tagada, et kliendi teave kustutatakse pärast kasutamist turvaliselt, ja et ebaseaduslik sisu ei saa teie ettevõtet kahjustada.

    Serial Xpress Protocol interaktiivsete süsteemide jaoks

    Serial Xpress Protocol (SXP) abil saab teleri ühendada kõikide suuremate interaktiivsete süsteemide pakkujate väliste dekoodrite ja digiboksidega.

    Ekraanil kuvatav kell tagab veelgi suurema mugavuse

    Meie uue, ekraanile kuvatava kella abil on külastajad kogu aeg kursis, mis kell on. Kella saab teleriekraanile kuvada ühe nupuvajutusega - lisaks on kell ekraanil varasemast paremini nähtav ja kulutab vähem energiat.

    Madal võimsustarve

    Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka ekspluatatsioonikulu.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Kuvasuhe
      16 : 9
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      19  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      47  cm
      Ekraan
      LED HD-teler
      Heledus
      200  cd/m²
      Pildiparandus
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Paneeli eraldusvõime
      1366 x 768p
      Vaatenurk
      170º (H) / 160º (V)

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      DVB-T/T2/C
      Analoogtelevisioon
      PAL
      IP taasesitus
      • Multicast
      • Unicast

    • Omadused

      Kergesti kasutatav
      • Pildi stiil
      • Helistiil
      Digiteenused
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletekst
      • HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
      Kohalik juhtimine
      Mahtuvuslik puutejuhtimine

    • Hospitality funktsioonid

      Hotellirežiim
      • Menüülukk
      • Paigaldusmenüü lukk
      • Helitugevuse piiramine
      • Kohaliku juhtimise lukk
      Vanglarežiim
      • suure turvalisusega režiim
      • TXT/MHEG/USB/EPG/subtiitrilukk
      Taimer
      • Unetaimer
      • Äratuskell
      • Äratuskanal
      • Äratushelinad
      Sisselülitamise kontroll
      • Kanal
      • Omadus
      • Pildivorming
      • Maht
      Vargusevastane
      Kensingtoni lukk
      Võimsuse reguleerimine
      • Automaatse sisselülitamise funktsioon
      • Säästlik/kiire käivitus
      • WoLAN
      Rakendused
      • AppControl
      • Pilvepõhised rakendused
      Teie kaubamärk
      • SmartInfo
      • Tervituslogo
      • SmartTV kohandatav taust
      • Tervitussõnum
      • Kohandatav töölaud (HTML)
      • IPTV süsteem
      Kell
      • Kell ooterežiimis
      • Kell ekraanil
      • Valikuline väline kell
      SmartInfo
      • HTML5 brauser
      • Interaktiivsed mallid
      • Piltide slaidiesitus
      Kloonimine ja püsivara värskendamine
      • Kohene algne kloonimine
      • USB, RF ja IP kaudu
      CMND&Control
      • Võrguvaba kanaliredaktor
      • Võrguvaba sätete redaktor
      • TV seisund reaalajas (IP)
      • Kaughaldus IP/RF kaudu
      • CMND&Create
      • TV grupihaldus
      Kontroll
      • Automaatse kanalivärskenduse blokeerimine
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API teleri juhtimiseks -JAPIT
      Interaktiivne DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Käibe tekitamine
      MyChoice (minu valikud)
      Kanalid
      Kombineeritud loend

    • Tervishoiufunktsioonid

      Kontroll
      • Valgustatud puutetundlikud nupud
      • Multifunktsionaalne pult
      • Tervishoiu RC-ühilduv
      • Õekutsungi süsteemiga ühilduv
      Mugavus
      • Kõrvaklapiväljund
      • Lähedusandur
      • Luku ´´Cleaning Lock´´ funktsioon
      • Eraldi põhikõlari välja lülitamine
      • TV käepide
      Ohutus
      • IEC/EN60601-1
      • Leegilevikut aeglustav
      • Galv. isolatsiooniga kõrvaklapiväljund
      • Topeltisolatsioon, klass II
      Hügieeniline
      • JISZ2801 antimikroobne korpus
      • Sileda tagakaanega
      EMC
      IEC/EN60601-1-2

    • Multimeedia

      Video taasesituse tugi
      • Vormingud: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Pakendvormingud: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Toetatud muusikavormingud
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 kuni v9.2)
      Toetatud subtiitrivormingud
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Toetatud pildivormingud
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Toetatud videoeraldus USB kaudu
      kuni 1920x1080p,60Hz
      Multimeedia ühendused
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Heli väljundvõimsus
      5 (2x2,5)  W
      Vannitoakõlari väljund
      1,5 W Mono, 8 Ohm
      Kõlarid
      • 2.0
      • Ette suunatud
      Helifunktsioonid
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dünaamiline bass
      • Dolby MS10

    • Võimsus

      Ümbritsev temperatuur
      0 °C kuni 40 °C
      Sisend
      Alalisvoolusisend 12 V
      Energiatarve ooterežiimis
      < 0,5 W
      Väline toiteallikas
      • 50-60Hz
      • AC 100-240V
      • XXL DC kaabel 3,5 m
      • Meditsiinisert. IEC/EN60601-1
      Energiamärgise klass
      A+
      EL-i energiamärgise võimsus
      13  W
      Energiasäästufunktsioonid
      Ökorežiim
      Aastane energiatarve
      19  kW/h

    • Tarvikud

      Komplektis
      • DC toiteadapter
      • Garantiileht
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
      Valikuline
      • Healthcare RC 22AV1109H/12
      • Seadistus RC 22AV9573A
      • Väline kell 22AV1120C/00

    • Ühenduvus

      HDMI2
      HDMI 1.4
      Kõrvaklapiväljund
      Minipesa
      USB1
      USB 2.0

    • Taga asuv ühendus

      Vannitoakõlari väljund
      Minipesa
      Väline juhtimine
      RJ-48
      Antenn
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Parem ühenduvus

      RJ48
      • IR sisend/väljund
      • Serial Xpress liides
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Esitamine ühe vajutusega
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • RC läbiviik
      • süsteemi heli juhtimine
      LAN
      Võrgust sisselülitamine
      HDMI
      ARC (kõik pordid)
      USB
      "Ainult laadimispesa" režiim

    • Disain

      Värvus
      Valge

    • Mõõtmed

      Toote kaal
      2,4  kg
      Ühildub seinakinnitusega
      • M4
      • 75 x 75 mm
      Mõõtmed (käepidemeta)
      (W x H x D): 446 x 293 x 38  mm
      Toote kaal (+käepide)
      2,6  kg

    Mis on karbis?

    Muud komplekti tarvikud

    • Puldi patareid
    • Kaugjuhtimispult
    • Garantiileht
    • Toitejuhe
    • Lauapealne alus
    Badge-D2C

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    • Kaugjuhtimispult ei kuulu komplekti. Teleri paigaldamisel on vaja lisavarustusena pakutavat pulti. Mõnda funktsiooni ei saa lisavarustuses oleva puldita juhtida.
    • Funktsioonide kättesaadavus sõltub süsteemi paigaldamisel valitud rakendustest.
    • Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
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