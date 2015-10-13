Antimikroobne korpus aitab tõhusalt bakterite levikut pärssida

Mikroobid on muutunud kogu maailma haiglates ja kliinilistes keskkondades üha suuremaks probleemiks, sest nad põhjustavad eluohtlikke nakkusi. Philips HeartLine'i telerid hoolitsevad selle probleemi eest, sest nende korpuse materjalis on kasutatud standardi JIS Z2801 nõuetele vastavat mikroobivastast lisaainet, muutes selle korpuse oluliseks elemendiks. Nüüd on nii teie kui ka teie patsientide heaolu tagatud tänu sellele kaitsekilbile, mis takistab kõige levinumate mikroobide (nt Staphylococcus aureus (gastroenteriit), Escherichia coli (E Coli) ja Klebsiella (kopsupõletik)) kasvu.