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19HFL4010W/12
Suurepärane teler voodi kõrvale.
See ainulaadne ``Hospitality TV`` on täiuslik lahendus patsiendi voodi juurde paigaldamiseks. Tervishoiukeskkondadesse loodud seade väldib teiste patsientide häirimist ja tagab privaatse vaatamiselamuse abil maksimaalse mugavuse.Vaadake kõiki eeliseid
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Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
SmartInstall muudab telerite paigaldamise ja hoolduse hõlpsaks. Lihtsalt kasutatava veebivahendi abil saate nüüd telereid kaugelt konfigureerida ja paigaldada ilma tube külastamata! See säästab aega ja tagab selle, et külastajaid ei häirita. SmartInstall tuleb toime kõigega - nii hotelli teabelehtede värskendamise kui ka uute kanalite installimisega.
SmartInfo võimaldab teil hõlpsalt anda oma patsientidele haigla- või terviseinfot. Teie patsientidel on juurdepääs interaktiivsele haigla veebilehele isegi siis, kui teler pole ühendatud sisevõrku või internetti. Saate teavet korrapäraselt muuta ja hoida patsiente hõlpsalt kursis kogu värskeima teabega.
MyChoice pakub lihtsat ja odavat võimalust teie külastajatele tasuliste telekanalite pakkumiseks. Samas pakub see täiendavat tuluvoogu, mis võimaldab teil esialgse teleritesse tehtud investeeringu tagasi saada.
LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.
Ümarate nurkadega valged kontuurid tagavad tervishoiukeskkondadesse sobiva sõbraliku välimuse.
Uuendusliku Bedside TV allservas on nutikas puutetundlik paneel, mis tagab isikupärase kasutuselamuse. Valgustatud juhtklahvide kasutamine on lihtne isegi pimedas. Lame puhastatav pind ja klahvilukk muudavad puhastamise lihtsaks.
Esmane ohutus, olulised toimimisnäitajad ja töökindlus on professionaalse kliinilise keskkonna olulised nõuded. Erinevalt tavateleritest kasutavad Philips HeartLine'i tooted neile nõuetele vastamiseks spetsiaalseid meditsiiniseadmete toiteallikaid. See vastab standardile EN/IEC 60601-1, millega tagatakse esmane ohutus ja olulised toimimisnäitajad. See vastab ka selle kaasstandardile EN/IEC 60601-1-2, mis käsitleb meditsiiniseadmete elektromagnetilise ühilduvuse katseid. Paljude riikide haiglates ja kliinikutes on nende standardite järgimine kohustuslik nõue.
Kõrvaklapipesa on galvaaniliselt isoleeritud, et tagada ohutuim võimalik ühendus patsiendi kõrvaklappide ja Philips ´´HeartLine TV´´ vahel. Galvaaniline isolatsioon tagab, et kõrvaklappide ühendus ei saaks kuidagi segada patsiendi voodi läheduses olevaid elektrilisi seadmeid.
Mikroobid on muutunud kogu maailma haiglates ja kliinilistes keskkondades üha suuremaks probleemiks, sest nad põhjustavad eluohtlikke nakkusi. Philips HeartLine'i telerid hoolitsevad selle probleemi eest, sest nende korpuse materjalis on kasutatud standardi JIS Z2801 nõuetele vastavat mikroobivastast lisaainet, muutes selle korpuse oluliseks elemendiks. Nüüd on nii teie kui ka teie patsientide heaolu tagatud tänu sellele kaitsekilbile, mis takistab kõige levinumate mikroobide (nt Staphylococcus aureus (gastroenteriit), Escherichia coli (E Coli) ja Klebsiella (kopsupõletik)) kasvu.
Philipsi Smart TV rakendused hõlmavad üha kasvavat rakendustevalikut, alates YouTube'ist ja lõpetades sotsiaalvõrgustike rakendustega, sisaldades paljut muudki. Spetsiaalne versioon on loodud Hospitality TV jaoks ja sellel on mitmed eelised - näiteks saate tagada, et kliendi teave kustutatakse pärast kasutamist turvaliselt, ja et ebaseaduslik sisu ei saa teie ettevõtet kahjustada.
Serial Xpress Protocol (SXP) abil saab teleri ühendada kõikide suuremate interaktiivsete süsteemide pakkujate väliste dekoodrite ja digiboksidega.
Meie uue, ekraanile kuvatava kella abil on külastajad kogu aeg kursis, mis kell on. Kella saab teleriekraanile kuvada ühe nupuvajutusega - lisaks on kell ekraanil varasemast paremini nähtav ja kulutab vähem energiat.
Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka ekspluatatsioonikulu.
Pilt/Ekraan
Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
Omadused
Hospitality funktsioonid
Tervishoiufunktsioonid
Multimeedia
Audio
Võimsus
Tarvikud
Ühenduvus
Taga asuv ühendus
Parem ühenduvus
Disain
Mõõtmed
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.