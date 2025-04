Sisseehitatud Chromecast. Edastage sisu suurele ekraanile

Nautige muretut ja juhtmevaba filmide, esitluste ja palju muu edastamist oma nutiseadmetest (mobiilid, sülearvutid, tahvelarvutid) Androidi-põhisesse Philipsi professionaalsesse telerisse. Chromecast on kulutõhus ja selle kasutamiseks ei ole vaja täiendavat riistvara. Lisaks on selle kasutamine turvaline. Kasutajad peavad lihtsalt klõpsama oma nutiseadmes olevat Chromecasti ikooni, et alustada erinevates rakendustes oleva sisu edastamist – seeläbi saab nutiseadmest kaugjuhtimispult.