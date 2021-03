Keskkonnasõbralik ehitus ja leegilevikut aeglustav korpus

Säästvus on Philipsi tegevuse lahutamatu osa. Philipsi telerid on töötatud välja ja toodetud vastavalt meie EcoDesigni põhimõtetele, mille eesmärgiks on vähendada summaarset keskkonnamõju läbi madalama võimsustarbe, ohtlike ainete kasutamise vältimise, kergemate seadmete, efektiivse pakendamise ja parema taaskasutatavuse. Lisaks on Philipsi teleritel spetsiaalne leegilevikut aeglustavast materjalist korpus. Tuleohutusasutuste poolt läbi viidud sõltumatud katsetused on näidanud, et kuigi telerid võivad mõnikord seesmiste põlenguallikate levikut kiirendada, Philipsi telerid põlengu levikut ei soodusta.