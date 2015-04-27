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    Professionaalne LED-teler

    24HFL3010W/12

    Uskumatud võimalused teie külastajate jaoks

    Selle energiasäästliku LED-teleri abil saate nautida spetsiaalse Healthcare TV võimalusi. Saate pakkuda oma patsientidele võimalust osta kvaliteetset sisu, teavitada neid teabelehtede kaudu ning kasutada hõlpsaks paigaldamiseks ja juhtimiseks uusimat kaugjuhitavat tehnoloogiat.

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    Professionaalne LED-teler

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    Uskumatud võimalused teie külastajate jaoks

    Nutikate teabelehtede abiga

    • 24" HeartLine
    • LED
    • DVB-T2/T/C
    MyChoice'iga ühildumine jooksvateks tuludeks

    MyChoice'iga ühildumine jooksvateks tuludeks

    MyChoice pakub lihtsat ja odavat võimalust teie külastajatele tasuliste telekanalite pakkumiseks. Samas pakub see täiendavat tuluvoogu, mis võimaldab teil esialgse teleritesse tehtud investeeringu tagasi saada.

    SmartInstall tagab hõlpsa kaugpaigalduse ja -hoolduse

    SmartInstall tagab hõlpsa kaugpaigalduse ja -hoolduse

    SmartInstall muudab telerite paigaldamise ja hoolduse hõlpsaks. Lihtsalt kasutatava veebivahendi abil saate nüüd telereid kaugelt konfigureerida ja paigaldada ilma tube külastamata! See säästab aega ja tagab selle, et külastajaid ei häirita. SmartInstall tuleb toime kõigega - nii hotelli teabelehtede värskendamise kui ka uute kanalite installimisega.

    SmartInfo tootemärgiga varustatud terviseinfo interaktiivsete lehtede jaoks

    SmartInfo tootemärgiga varustatud terviseinfo interaktiivsete lehtede jaoks

    SmartInfo võimaldab teil hõlpsalt anda oma patsientidele haigla- või terviseinfot. Teie patsientidel on juurdepääs interaktiivsele haigla veebilehele isegi siis, kui teler pole ühendatud sisevõrku või internetti. Saate teavet korrapäraselt muuta ja hoida patsiente hõlpsalt kursis kogu värskeima teabega.

    Serial Xpress Protocol Easy interaktiivsete süsteemide jaoks

    Serial Xpress Protocol Easy interaktiivsete süsteemide jaoks

    Serial Xpress Protocol Easy abil saab teleri ühendada kõikide suuremate interaktiivsete süsteemide pakkujate väliste dekoodrite ja digiboksidega.

    LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised

    LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.

    Komplektis valge kaugjuhtimispult tervishoiuasutustes kasutamiseks

    Selle teleriga on kaasas stiilne valge kaugjuhtimispult, mis on mõeldud spetsiaalselt tervishoiuasutustes kasutamiseks. Puldi tugev pind ja sile tagaosa muudavad selle puhastamise ja desinfitseerimise hõlpsaks. Lisafunktsioonid nagu tühjenevate patareide kontroll ja vargusvastane kaitse aitavad samuti haiglatööd tõhusamaks muuta.

    Täielikud hotelli-, haigla- ja vanglarežiimid

    Kõik vajalikud professionaalse kasutamise funktsioonid oludesse, kus nõudmised on suuremad kui elutoas. Saadaval on eriomadused nagu helitugevuse ja menüüde lukustamine, hoolikalt katsetatud materjalid, energiasäästlikkus, varastamiskindlad kaugjuhtimispuldid ja spetsiaalsed haigla- ja vanglafunktsioonid.

    Multifunktsionaalne pult väldib häireid teiste teleritega

    Multifunktsionaalse puldi funktsioon tagab selle, et iga puldiga saab juhtida ainult üht telerit. Ühes ruumis võib olla kuni 14 erinevat telerit, ilma et puldid üksteist häiriksid.

    Õekutsungiga ühilduvus, mida on optimeeritud tervishoiusektori jaoks

    Tänu õekutsungi süsteemiga ühilduvusele on Philipsi tervishoius kasutatavad telerid ülimalt integreeritud vahendiks, mis ei paku kasutajale/patsiendile üksnes meelelahutusvõimalusi, vaid tagab ka hõlpsa juurdepääsu erakorralisele arstiabile.

    Täiendav kõrvaklappide pesa privaatseks kuulamiseks

    Kõlarisüsteemil on täiendav kõrvaklapipesa. Ühendage enda kõrvaklapid, kui soovite privaatsemat kuulamiselamust.

    Kohaliku juhtimise lukustus võimaldab vältida volitamata kasutamist

    Kohaliku juhtimise lukustuse abil saab administraator takistada teleri kontrollimist juhtnuppude abil, vältides hotelliomanikule kulude tekitamist.

    Keskkonnasõbralik ehitus ja leegilevikut aeglustav korpus

    Säästvus on Philipsi tegevuse lahutamatu osa. Philipsi telerid on töötatud välja ja toodetud vastavalt meie EcoDesigni põhimõtetele, mille eesmärgiks on vähendada summaarset keskkonnamõju läbi madalama võimsustarbe, ohtlike ainete kasutamise vältimise, kergemate seadmete, efektiivse pakendamise ja parema taaskasutatavuse. Lisaks on Philipsi teleritel spetsiaalne leegilevikut aeglustavast materjalist korpus. Tuleohutusasutuste poolt läbi viidud sõltumatud katsetused on näidanud, et kuigi telerid võivad mõnikord seesmiste põlenguallikate levikut kiirendada, Philipsi telerid põlengu levikut ei soodusta.

    Madal võimsustarve

    Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka ekspluatatsioonikulu.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Kuvasuhe
      16 : 9
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      24  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      60  cm
      Ekraan
      LED HD-teler
      Heledus
      250  cd/m²
      Pildiparandus
      • Pixel Plus HD
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      Paneeli eraldusvõime
      1366 x 768p
      Vaatenurk
      178º (H) / 178º (V)

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      DVB-T/T2/C
      Video taasesitus
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analoogtelevisioon
      PAL

    • Omadused

      Kergesti kasutatav
      • Pildi stiil
      • Helistiil
      • Pildivorming
      Digiteenused
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletekst
      • HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
      Kohalik juhtimine
      Sisse/välja lüliti (küljel)

    • Hospitality funktsioonid

      Hotellirežiim
      • Menüülukk
      • Paigaldusmenüü lukk
      • Helitugevuse piiramine
      • Kohaliku juhtimise lukk
      Vanglarežiim
      • suure turvalisusega režiim
      • TXT/MHEG/USB/EPG/subtiitrilukk
      Taimer
      • Unetaimer
      • Äratuskell
      • Äratuskanal
      • Äratushelinad
      Sisselülitamise kontroll
      • Kanal
      • Omadus
      • Pildivorming
      • Maht
      Vargusevastane
      • Patareide vargusvastane kaitse
      • Kensingtoni lukk
      Võimsuse reguleerimine
      • Automaatse sisselülitamise funktsioon
      • Säästlik/kiire käivitus
      Teie kaubamärk
      • SmartInfo
      • Tervituslogo
      • Tervitussõnum
      • Kohandatav töölaud (HTML)
      Kell
      • Kell ooterežiimis
      • Pimedas helendav RC-nupp
      • Kell ekraanil
      • Valikuline väline kell
      SmartInfo
      • HTML5 brauser
      • Interaktiivsed mallid
      • Piltide slaidiesitus
      Kloonimine ja püsivara värskendamine
      • Kohene algne kloonimine
      • USB/RF kaudu
      CMND&Control
      • Võrguvaba kanaliredaktor
      • Võrguvaba sätete redaktor
      • Kaughaldus RF kaudu
      • CMND&Create
      Kontroll
      • Automaatse kanalivärskenduse blokeerimine
      • Serial Xpress Protocol
      Interaktiivne DRM
      VSecure
      Käibe tekitamine
      MyChoice (minu valikud)
      Kaugjuhtimispult
      • Kaablivitsa valmidus
      • Tühjeneva aku tuvastamine
      • Puldi patareiluugi lukk
      Kanalid
      Kombineeritud loend

    • Tervishoiufunktsioonid

      Kontroll
      • Multifunktsionaalne pult
      • Tervishoiu RC-ühilduv
      • Õekutsungi süsteemiga ühilduv
      Mugavus
      • Kõrvaklapiväljund
      • Eraldi põhikõlari välja lülitamine
      Ohutus
      • Topeltisolatsioon, klass II
      • Leegilevikut aeglustav

    • Multimeedia

      Video taasesituse tugi
      • Vormingud: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Pakendvormingud: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Toetatud muusikavormingud
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 kuni v9.2)
      Toetatud subtiitrivormingud
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Toetatud pildivormingud
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Toetatud videoeraldus USB kaudu
      kuni 1920x1080p,60Hz
      Multimeedia ühendused
      USB

    • Audio

      Heli väljundvõimsus
      10 (2x5)  W
      Kõlarid
      • 2.0
      • Alla suunatud
      Helifunktsioonid
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dünaamiline bass
      • Dolby MS10

    • Võimsus

      Toiteallikas
      Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
      Ümbritsev temperatuur
      0 °C kuni 40 °C
      Energiatarve ooterežiimis
      < 0,3 W
      Energiamärgise klass
      A+
      EL-i energiamärgise võimsus
      18  W
      Energiasäästufunktsioonid
      Ökorežiim
      Aastane energiatarve
      26  kW/h

    • Tarvikud

      Komplektis
      • Laua-alus
      • 2 x AAA-patareid
      • Garantiileht
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
      • Toitejuhe
      • Kaugjuhtimispult 22AV1109H/12
      Valikuline
      • Väline kell 22AV1120C/00
      • Seadistus RC 22AV9573A
      • Kaugjuhtimispult 22AV1409A/12

    • Ühenduvus

      Ühisliidese (CI) pesa
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Kõrvaklapiväljund
      Minipesa
      USB1
      USB 2.0

    • Taga asuv ühendus

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Komponent
      YPbPr + L/R hargmik
      AV-sisend
      CVBS, jagatud YPbPr-ga
      DVI helisisend
      Minipesa
      Väline juhtimine
      RJ-48
      Antenn
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Digitaalne heliväljund
      Optiline
      VGA-sisend
      15 klemmiga D-pistikühendus

    • Parem ühenduvus

      RJ48
      • IR sisend/väljund
      • Serial Xpress liides
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Esitamine ühe vajutusega
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • RC läbiviik
      • süsteemi heli juhtimine
      HDMI
      • ARC (kõik pordid)
      • DVI (kõik pordid)
      Scart
      Sisselülitamine SCARTi kaudu

    • Disain

      Värvus
      Valge

    • Mõõtmed

      Toote kaal
      3,3  kg
      Seadme laius
      550  mm
      Seadme laius (alusega)
      550  mm
      Ühildub seinakinnitusega
      • M4
      • 75 x 75 mm
      Seadme kõrgus
      342  mm
      Seadme sügavus
      40/48  mm
      Seadme kõrgus (alusega)
      387  mm
      Seadme sügavus (alusega)
      144  mm
      Toote kaal (alusega)
      3.5  kg

    Mis on karbis?

    Muud komplekti tarvikud

    • Puldi patareid
    • Kaugjuhtimispult
    • Garantiileht
    • Toitejuhe
    • Lauapealne alus
    Badge-D2C

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    • Funktsioonide kättesaadavus sõltub süsteemi paigaldamisel valitud rakendustest.
    • Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
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