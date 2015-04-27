Muud komplekti tarvikud
- Puldi patareid
- Kaugjuhtimispult
- Garantiileht
- Toitejuhe
- Lauapealne alus
24HFL3010W/12
Uskumatud võimalused teie külastajate jaoks
Selle energiasäästliku LED-teleri abil saate nautida spetsiaalse Healthcare TV võimalusi. Saate pakkuda oma patsientidele võimalust osta kvaliteetset sisu, teavitada neid teabelehtede kaudu ning kasutada hõlpsaks paigaldamiseks ja juhtimiseks uusimat kaugjuhitavat tehnoloogiat.Vaadake kõiki eeliseid
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Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
MyChoice pakub lihtsat ja odavat võimalust teie külastajatele tasuliste telekanalite pakkumiseks. Samas pakub see täiendavat tuluvoogu, mis võimaldab teil esialgse teleritesse tehtud investeeringu tagasi saada.
SmartInstall muudab telerite paigaldamise ja hoolduse hõlpsaks. Lihtsalt kasutatava veebivahendi abil saate nüüd telereid kaugelt konfigureerida ja paigaldada ilma tube külastamata! See säästab aega ja tagab selle, et külastajaid ei häirita. SmartInstall tuleb toime kõigega - nii hotelli teabelehtede värskendamise kui ka uute kanalite installimisega.
SmartInfo võimaldab teil hõlpsalt anda oma patsientidele haigla- või terviseinfot. Teie patsientidel on juurdepääs interaktiivsele haigla veebilehele isegi siis, kui teler pole ühendatud sisevõrku või internetti. Saate teavet korrapäraselt muuta ja hoida patsiente hõlpsalt kursis kogu värskeima teabega.
Serial Xpress Protocol Easy abil saab teleri ühendada kõikide suuremate interaktiivsete süsteemide pakkujate väliste dekoodrite ja digiboksidega.
LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.
Selle teleriga on kaasas stiilne valge kaugjuhtimispult, mis on mõeldud spetsiaalselt tervishoiuasutustes kasutamiseks. Puldi tugev pind ja sile tagaosa muudavad selle puhastamise ja desinfitseerimise hõlpsaks. Lisafunktsioonid nagu tühjenevate patareide kontroll ja vargusvastane kaitse aitavad samuti haiglatööd tõhusamaks muuta.
Kõik vajalikud professionaalse kasutamise funktsioonid oludesse, kus nõudmised on suuremad kui elutoas. Saadaval on eriomadused nagu helitugevuse ja menüüde lukustamine, hoolikalt katsetatud materjalid, energiasäästlikkus, varastamiskindlad kaugjuhtimispuldid ja spetsiaalsed haigla- ja vanglafunktsioonid.
Multifunktsionaalse puldi funktsioon tagab selle, et iga puldiga saab juhtida ainult üht telerit. Ühes ruumis võib olla kuni 14 erinevat telerit, ilma et puldid üksteist häiriksid.
Tänu õekutsungi süsteemiga ühilduvusele on Philipsi tervishoius kasutatavad telerid ülimalt integreeritud vahendiks, mis ei paku kasutajale/patsiendile üksnes meelelahutusvõimalusi, vaid tagab ka hõlpsa juurdepääsu erakorralisele arstiabile.
Kõlarisüsteemil on täiendav kõrvaklapipesa. Ühendage enda kõrvaklapid, kui soovite privaatsemat kuulamiselamust.
Kohaliku juhtimise lukustuse abil saab administraator takistada teleri kontrollimist juhtnuppude abil, vältides hotelliomanikule kulude tekitamist.
Säästvus on Philipsi tegevuse lahutamatu osa. Philipsi telerid on töötatud välja ja toodetud vastavalt meie EcoDesigni põhimõtetele, mille eesmärgiks on vähendada summaarset keskkonnamõju läbi madalama võimsustarbe, ohtlike ainete kasutamise vältimise, kergemate seadmete, efektiivse pakendamise ja parema taaskasutatavuse. Lisaks on Philipsi teleritel spetsiaalne leegilevikut aeglustavast materjalist korpus. Tuleohutusasutuste poolt läbi viidud sõltumatud katsetused on näidanud, et kuigi telerid võivad mõnikord seesmiste põlenguallikate levikut kiirendada, Philipsi telerid põlengu levikut ei soodusta.
Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka ekspluatatsioonikulu.
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Omadused
Hospitality funktsioonid
Tervishoiufunktsioonid
Multimeedia
Audio
Võimsus
Tarvikud
Ühenduvus
Taga asuv ühendus
Parem ühenduvus
Disain
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