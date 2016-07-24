CMND & Create: Näidake infot mida soovite siis, kui soovite

CMND & Create võimaldab teil edastada soovitud infot siis, kui te seda ise soovite. CMND sisu haldamise moodul võimaldab lihtsalt luua ja edastada interaktiivseid kvaliteethotellide veebilehti. Kohandage oma telereid nii, et saaksite pakkuda külastajatele värskeimaid hotelliuudiseid reaalajas.