Ekraanil kuvatav kell tagab veelgi suurema mugavuse

Meie uue, ekraanile kuvatava kella abil on külastajad kogu aeg kursis, mis kell on. Kella saab teleriekraanile kuvada ühe nupuvajutusega - lisaks on kell ekraanil varasemast paremini nähtav ja kulutab vähem energiat.