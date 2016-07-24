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- Garantiileht
- Toitejuhe
- Lauapealne alus
24HFL3011T/12
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CMND & Control võimaldab telerit seadistada ja installeerida eemalt ja ühest kesksest kohast ilma, et peaksite tubadesse minema. Uuendage ja hallake kõiki kuvareid minimaalse pingutusega ja ilma külalisi häirimata.
CMND & Create võimaldab teil edastada soovitud infot siis, kui te seda ise soovite. CMND sisu haldamise moodul võimaldab lihtsalt luua ja edastada interaktiivseid kvaliteethotellide veebilehti. Kohandage oma telereid nii, et saaksite pakkuda külastajatele värskeimaid hotelliuudiseid reaalajas.
MyChoice pakub lihtsat ja odavat võimalust teie külastajatele tasuliste telekanalite pakkumiseks. Samas pakub see täiendavat tuluvoogu, mis võimaldab teil esialgse teleritesse tehtud investeeringu tagasi saada.
Teleri sisselülitamisel kuvatakse alati tervituslehekülg. Teleri paigaldamise ajal saab tervitusleheküljele hõlpsasti paigaldada teie kaubamärgiga .png-vormingus tervituspildi.
Kõik vajalikud professionaalse kasutamise funktsioonid oludesse, kus nõudmised on suuremad kui elutoas. Saadaval on eriomadused nagu helitugevuse ja menüüde lukustamine, hoolikalt katsetatud materjalid, energiasäästlikkus, varastamiskindlad kaugjuhtimispuldid ja spetsiaalsed haigla- ja vanglafunktsioonid.
Tänu õekutsungi süsteemiga ühilduvusele on Philipsi tervishoius kasutatavad telerid ülimalt integreeritud vahendiks, mis ei paku kasutajale/patsiendile üksnes meelelahutusvõimalusi, vaid tagab ka hõlpsa juurdepääsu erakorralisele arstiabile.
Meie uue, ekraanile kuvatava kella abil on külastajad kogu aeg kursis, mis kell on. Kella saab teleriekraanile kuvada ühe nupuvajutusega - lisaks on kell ekraanil varasemast paremini nähtav ja kulutab vähem energiat.
Näidake mida soovite ja millal soovite, kasutades integreeritud plaanurit. Programmeerige kuni 7 erinevat ajakava, et näidata ükskõik millist tüüpi sisu. Korrake sama kava iga päev või seadistage see ainult teatud päevadeks, näiteks nädalavahetuseks. Valik on teie.
Serial Xpress Protocol (SXP) abil saab teleri ühendada kõikide suuremate interaktiivsete süsteemide pakkujate väliste dekoodrite ja digiboksidega.
Takistab volitamata juurdepääsu installimise ja konfiguratsiooni seadistustele, et tagada kliendi maksimaalne mugavus ja vältida tarbetuid kulutusi taaspaigaldamisele.
Kõlarisüsteemil on täiendav kõrvaklapipesa. Ühendage enda kõrvaklapid, kui soovite privaatsemat kuulamiselamust.
Pilt/Ekraan
Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
Omadused
Hospitality funktsioonid
Tervishoiufunktsioonid
Multimeedia
Audio
Võimsus
Tarvikud
Ühenduvus
Taga asuv ühendus
Parem ühenduvus
Disain
Mõõtmed
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.