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    Hospitality TV

    24HFL3011T/12

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    Saatke oma külalistele õige teade väga hea pildikvaliteedi ja võimalusega näidata interaktiivsete kvaliteethotellide lehti

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    Hospitality TV

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    nutikama Hospitality TV-ga

    • 24" EasySuite
    • DVB-T2/T/C HEVC
    CMND & Control: televiisori lihtne hooldus

    CMND & Control: televiisori lihtne hooldus

    CMND & Control võimaldab telerit seadistada ja installeerida eemalt ja ühest kesksest kohast ilma, et peaksite tubadesse minema. Uuendage ja hallake kõiki kuvareid minimaalse pingutusega ja ilma külalisi häirimata.

    CMND & Create: Näidake infot mida soovite siis, kui soovite

    CMND & Create: Näidake infot mida soovite siis, kui soovite

    CMND & Create võimaldab teil edastada soovitud infot siis, kui te seda ise soovite. CMND sisu haldamise moodul võimaldab lihtsalt luua ja edastada interaktiivseid kvaliteethotellide veebilehti. Kohandage oma telereid nii, et saaksite pakkuda külastajatele värskeimaid hotelliuudiseid reaalajas.

    MyChoice'iga ühildumine jooksvateks tuludeks

    MyChoice'iga ühildumine jooksvateks tuludeks

    MyChoice pakub lihtsat ja odavat võimalust teie külastajatele tasuliste telekanalite pakkumiseks. Samas pakub see täiendavat tuluvoogu, mis võimaldab teil esialgse teleritesse tehtud investeeringu tagasi saada.

    Tervitage oma külastajaid kohandatud tervituslehega

    Tervitage oma külastajaid kohandatud tervituslehega

    Teleri sisselülitamisel kuvatakse alati tervituslehekülg. Teleri paigaldamise ajal saab tervitusleheküljele hõlpsasti paigaldada teie kaubamärgiga .png-vormingus tervituspildi.

    Täielikud hotelli-, haigla- ja vanglarežiimid

    Kõik vajalikud professionaalse kasutamise funktsioonid oludesse, kus nõudmised on suuremad kui elutoas. Saadaval on eriomadused nagu helitugevuse ja menüüde lukustamine, hoolikalt katsetatud materjalid, energiasäästlikkus, varastamiskindlad kaugjuhtimispuldid ja spetsiaalsed haigla- ja vanglafunktsioonid.

    Õekutsungiga ühilduvus, mida on optimeeritud tervishoiusektori jaoks

    Tänu õekutsungi süsteemiga ühilduvusele on Philipsi tervishoius kasutatavad telerid ülimalt integreeritud vahendiks, mis ei paku kasutajale/patsiendile üksnes meelelahutusvõimalusi, vaid tagab ka hõlpsa juurdepääsu erakorralisele arstiabile.

    Ekraanil kuvatav kell tagab veelgi suurema mugavuse

    Meie uue, ekraanile kuvatava kella abil on külastajad kogu aeg kursis, mis kell on. Kella saab teleriekraanile kuvada ühe nupuvajutusega - lisaks on kell ekraanil varasemast paremini nähtav ja kulutab vähem energiat.

    Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite.

    Näidake mida soovite ja millal soovite, kasutades integreeritud plaanurit. Programmeerige kuni 7 erinevat ajakava, et näidata ükskõik millist tüüpi sisu. Korrake sama kava iga päev või seadistage see ainult teatud päevadeks, näiteks nädalavahetuseks. Valik on teie.

    Serial Xpress Protocol interaktiivsete süsteemide jaoks

    Serial Xpress Protocol (SXP) abil saab teleri ühendada kõikide suuremate interaktiivsete süsteemide pakkujate väliste dekoodrite ja digiboksidega.

    Installimenüü lukustus

    Takistab volitamata juurdepääsu installimise ja konfiguratsiooni seadistustele, et tagada kliendi maksimaalne mugavus ja vältida tarbetuid kulutusi taaspaigaldamisele.

    Täiendav kõrvaklappide pesa privaatseks kuulamiseks

    Kõlarisüsteemil on täiendav kõrvaklapipesa. Ühendage enda kõrvaklapid, kui soovite privaatsemat kuulamiselamust.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Kuvasuhe
      16 : 9
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      24  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      60  cm
      Ekraan
      LED HD-teler
      Paneeli eraldusvõime
      1366 x 768p
      Heledus
      200  cd/m²
      Pildiparandus
      • Pixel Plus HD
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      Vaatenurk
      176º (H) / 176º (V)

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (kuni 1080p60)
      Video taasesitus
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analoogtelevisioon
      PAL

    • Omadused

      Kergesti kasutatav
      • Pildi stiil
      • Helistiil
      • Pildivorming
      • Sõltumatu helitugevuse kontrollimine
      Digiteenused
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletekst
      Kohalik juhtimine
      Juhtkang

    • Hospitality funktsioonid

      Hotellirežiim
      • Menüülukk
      • Paigaldusmenüü lukk
      • Helitugevuse piiramine
      • Juhtkangi lukustus
      Vanglarežiim
      • suure turvalisusega režiim
      • TXT/MHEG/USB/EPG/subtiitrilukk
      Taimer
      • Ajakava koostamise funktsioon (7x)
      • Unetaimer
      • Äratuskell
      • Äratuskanal
      • Äratushelinad
      Sisselülitamise kontroll
      • Kanal
      • Omadus
      • Pildi stiil
      • Pildivorming
      • Helistiil
      • Maht
      • Menüü keel
      Vargusevastane
      • Patareide vargusvastane kaitse
      • Kensingtoni lukk
      Võimsuse reguleerimine
      Säästlik/kiire käivitus
      Teie kaubamärk
      • SmartInfo
      • Tervituslogo
      Kell
      • Kell ooterežiimis
      • Pimedas helendav RC-nupp
      • Kell ekraanil
      • Valikuline väline kell
      SmartInfo
      • HTML5 brauser
      • Interaktiivsed mallid
      • Piltide slaidiesitus
      Kloonimine ja püsivara värskendamine
      • Kohene algne kloonimine
      • USB/RF kaudu
      CMND&Control
      • Võrguvaba kanaliredaktor
      • Võrguvaba sätete redaktor
      • Kaughaldus RF kaudu
      • CMND&Create
      Kontroll
      • Automaatse kanalivärskenduse blokeerimine
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API teleri juhtimiseks -JAPIT
      Interaktiivne DRM
      VSecure
      Käibe tekitamine
      MyChoice (minu valikud)
      Kaugjuhtimispult
      • Kaablivitsa valmidus
      • Tühjeneva aku tuvastamine
      • Puldi patareiluugi lukk
      Kanalid
      • Kombineeritud loend
      • Temaatilised nimekirjad
      • Võrguvaba kanaliredaktor

    • Tervishoiufunktsioonid

      Kontroll
      • Multifunktsionaalne pult
      • Tervishoiu RC-ühilduv
      • Õekutsungi süsteemiga ühilduv
      Mugavus
      • Kõrvaklapiväljund
      • Eraldi põhikõlari välja lülitamine
      Ohutus
      • Topeltisolatsioon, klass II
      • Leegilevikut aeglustav

    • Multimeedia

      Video taasesituse tugi
      • Vormingud: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Pakendvormingud: AVI, MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      Toetatud muusikavormingud
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 kuni v9.2)
      Toetatud subtiitrivormingud
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Toetatud pildivormingud
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Toetatud videoeraldus USB kaudu
      kuni 1920x1080p,60Hz
      Multimeedia ühendused
      USB

    • Audio

      Heli väljundvõimsus
      10 (2x5)  W
      Vannitoakõlari väljund
      1,5 W Mono, 8 Ohm
      Kõlarid
      • 2.0
      • Alla suunatud
      Helifunktsioonid
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dolby MS10

    • Võimsus

      Toiteallikas
      Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
      Ümbritsev temperatuur
      0 °C kuni 40 °C
      Energiatarve ooterežiimis
      < 0,3 W
      Energiamärgise klass
      A+
      EL-i energiamärgise võimsus
      19  W
      Energiasäästufunktsioonid
      Ökorežiim
      Aastane energiatarve
      28  kW/h

    • Tarvikud

      Komplektis
      • Laua-alus
      • 2 x AAA-patareid
      • Garantiileht
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
      • Toitejuhe
      • Kaugjuhtimispult 22AV1503A/12
      Valikuline
      • Väline kell 22AV1120C/00
      • Healthcare RC 22AV1109H/12
      • Seadistus RC 22AV9573A/12

    • Ühenduvus

      USB2
      USB 3.0
      Ühisliidese (CI) pesa
      CI+ 1.3
      HDMI3
      HDMI 2.0 koos HDCP 2.2’ga
      Kõrvaklapiväljund
      Minipesa

    • Taga asuv ühendus

      Vannitoakõlari väljund
      Minipesa
      Komponent
      YPbPr + L/R hargmik
      AV-sisend
      CVBS, jagatud YPbPr-ga
      DVI helisisend
      Minipesa
      Väline juhtimine
      RJ-48
      Antenn
      IEC-75
      HDMI1
      • HDMI 2.0 koos HDCP 2.2’ga
      • ARC
      Digitaalne heliväljund
      Optiline
      HDMI2
      HDMI 2.0 koos HDCP 2.2’ga
      USB1
      USB 2.0

    • Parem ühenduvus

      RJ48
      • IR sisend/väljund
      • Serial Xpress liides
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Esitamine ühe vajutusega
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • RC läbiviik
      • süsteemi heli juhtimine
      HDMI
      DVI (kõik pordid)

    • Disain

      Värvus
      Mustad

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      560  mm
      Seadme kõrgus
      336  mm
      Seadme sügavus
      35  mm
      Toote kaal
      3,0  kg
      Seadme laius (alusega)
      560  mm
      Seadme kõrgus (alusega)
      344  mm
      Seadme sügavus (alusega)
      112  mm
      Toote kaal (alusega)
      3.2  kg
      Ühildub seinakinnitusega
      • M4
      • 75 x 75 mm

    Mis on karbis?

    Muud komplekti tarvikud

    • Puldi patareid
    • Kaugjuhtimispult
    • Garantiileht
    • Toitejuhe
    • Lauapealne alus
    Badge-D2C

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    • Funktsioonide kättesaadavus sõltub süsteemi paigaldamisel valitud rakendustest.
    • Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
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