Suurepärane kvaliteet, HDR10+ tugi kuni 12-bitise värvisügavuseni

Kõrge värvitäpsus, sügavmusta kontrast ja kuni 97% heleduse ühtlus (650 nitti enne kalibreerimist ja 550 nitti pärast kalibreerimist). Toetab 12-bitiseid värve ja HDR10+ resolutsiooni, pakkudes paremat valge tasakaalu ja täpsemat halltooni ka vähese valguse tingimustes. Ületades 4K jõudluse, pakub HDR10+ suuremat kontrasti heledate ja tumedate alade vahel, mis toob esile detailid ja selguse, tagades kõrge värvitäpsuse ja sügava musta kontrasti.