27BDL6395L/00
Vapustav visuaalne jõudlus
4-ühes mini-LED-ekraani ehitusplokk, mis saavutab 4K eraldusvõime 165-tollise 16:9 või 32:9 panoraamvaatega ekraaniga. 6395 seeria pakub väiksemat energiatarbimist ja soojuse eraldamist ning toetab HDR10+ ja 12-bitiseid värve sügavaima visuaalse kogemuse saamiseks.
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Ühendage lihtsalt mitu LED-ekraanimoodulit, et luua endale sobiv eraldusvõime – olgu see 4K, 8K või isegi kõrgem. Võrreldes LCD-ekraanidega pakuvad LED-ekraanid kõrgemaid värskendussagedusi, mis tagavad sujuvama pildi. Sõltumata kasutusviisist saate nautida kristallselget pildikvaliteeti.
Hoolduse eesmärgil on tagatud seadmesisesele elektroonikale lihtne juurdepääs ja väljavahetamine. Spetsiaalse eemaldustööriista abil on võimalik korpuse mooduleid hõlpsalt ja ohutult eemaldada.
Arendame tehnoloogiat teie ettevõtte jätkusuutliku tuleviku heaks – kuni 25% väiksem energiatarve tänu ühis-katoodi tehnoloogiale ja sisseehitatud energiasäästufunktsioonidele.
Saavutage täius läbi täpsuse. Active Health Monitoring muudab hoolduse kiireks, lihtsaks ja etteaimatavaks, kuvades täpselt rikkeaseme ja selle asukoha. Kasutades tarkvara, mis töötab reaalajas nii võrguühendusega kui ka võrguühenduseta, muutub vajaliku osa vahetamine tõhusaks protsessiks – eriti oluline ekraaniomanikele, kelle seadmed asuvad mitmes erinevas asukohas.
Kõrge värvitäpsus, sügavmusta kontrast ja kuni 97% heleduse ühtlus (650 nitti enne kalibreerimist ja 550 nitti pärast kalibreerimist). Toetab 12-bitiseid värve ja HDR10+ resolutsiooni, pakkudes paremat valge tasakaalu ja täpsemat halltooni ka vähese valguse tingimustes. Ületades 4K jõudluse, pakub HDR10+ suuremat kontrasti heledate ja tumedate alade vahel, mis toob esile detailid ja selguse, tagades kõrge värvitäpsuse ja sügava musta kontrasti.
Avage oma Philips L-Line ekraanide võimsus, mitmekülgsus ja nutikus kaugjuhtimisega Wave’i platvormi kaudu. See uuenduslik pilvelahendus annab täieliku kontrolli – lihtsustatud paigaldus ja seadistus, ekraanide jälgimine ja juhtimine, püsivara uuendamine, esitusloendite haldamine ja toitegraafikute seadistamine. See säästab teie aega, energiat ja vähendab keskkonnamõju.
