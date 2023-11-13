Otsisõnad

Kaardistamata
  • Vapustav visuaalne jõudlus Vapustav visuaalne jõudlus Vapustav visuaalne jõudlus

    Signage Solutions LED-ekraan

    27BDL6395L/00

    Vapustav visuaalne jõudlus

    4-ühes mini-LED-ekraani ehitusplokk, mis saavutab 4K eraldusvõime 165-tollise 16:9 või 32:9 panoraamvaatega ekraaniga. 6395 seeria pakub väiksemat energiatarbimist ja soojuse eraldamist ning toetab HDR10+ ja 12-bitiseid värve sügavaima visuaalse kogemuse saamiseks.

    Signage Solutions LED-ekraan

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Seeria L-Line

    Vapustav visuaalne jõudlus

    Raamita LED-ekraan.

    • 27 tolli
    • otsevaate LED

    IMD ühis-katoodiga 4-ühes mini-LEDid

    Ühendage lihtsalt mitu LED-ekraanimoodulit, et luua endale sobiv eraldusvõime – olgu see 4K, 8K või isegi kõrgem. Võrreldes LCD-ekraanidega pakuvad LED-ekraanid kõrgemaid värskendussagedusi, mis tagavad sujuvama pildi. Sõltumata kasutusviisist saate nautida kristallselget pildikvaliteeti.

    Sujuv ja värinavaba pilt tänu kõrgele värskenduskiirusele

    Hoolduse eesmärgil on tagatud seadmesisesele elektroonikale lihtne juurdepääs ja väljavahetamine. Spetsiaalse eemaldustööriista abil on võimalik korpuse mooduleid hõlpsalt ja ohutult eemaldada.

    Dünaamilised ja musta ekraani energiasäästufunktsioonid

    Arendame tehnoloogiat teie ettevõtte jätkusuutliku tuleviku heaks – kuni 25% väiksem energiatarve tänu ühis-katoodi tehnoloogiale ja sisseehitatud energiasäästufunktsioonidele.

    Philips Active Health Monitoring

    Saavutage täius läbi täpsuse. Active Health Monitoring muudab hoolduse kiireks, lihtsaks ja etteaimatavaks, kuvades täpselt rikkeaseme ja selle asukoha. Kasutades tarkvara, mis töötab reaalajas nii võrguühendusega kui ka võrguühenduseta, muutub vajaliku osa vahetamine tõhusaks protsessiks – eriti oluline ekraaniomanikele, kelle seadmed asuvad mitmes erinevas asukohas.

    Suurepärane kvaliteet, HDR10+ tugi kuni 12-bitise värvisügavuseni

    Kõrge värvitäpsus, sügavmusta kontrast ja kuni 97% heleduse ühtlus (650 nitti enne kalibreerimist ja 550 nitti pärast kalibreerimist). Toetab 12-bitiseid värve ja HDR10+ resolutsiooni, pakkudes paremat valge tasakaalu ja täpsemat halltooni ka vähese valguse tingimustes. Ületades 4K jõudluse, pakub HDR10+ suuremat kontrasti heledate ja tumedate alade vahel, mis toob esile detailid ja selguse, tagades kõrge värvitäpsuse ja sügava musta kontrasti.

    PPDS lainevalmis kaugjuhtimiseks

    Avage oma Philips L-Line ekraanide võimsus, mitmekülgsus ja nutikus kaugjuhtimisega Wave’i platvormi kaudu. See uuenduslik pilvelahendus annab täieliku kontrolli – lihtsustatud paigaldus ja seadistus, ekraanide jälgimine ja juhtimine, püsivara uuendamine, esitusloendite haldamine ja toitegraafikute seadistamine. See säästab teie aega, energiat ja vähendab keskkonnamõju.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Kuvasuhe
      16 : 9
      Heleduse ühtlus
      > = 97%
      Heledus pärast kalibreerimist
      550 nitti
      Heledus enne kalibreerimist
      650 nitti
      Kalibreerimine (heledus/värv)
      Toetatud
      Värvitemperatuuri reguleerimisvahemik
      4000~9500 K (tarkvara abil)
      Vaikimisi värvitemperatuur
      6500 ± 500 K
      Kontrastsus (tavaline)
      > = 3000:1
      Vaatenurk (horisontaalne)
      160  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      160  kraadi
      Pildiparandus
      Laia värvigammaga ekraan
      Paigutus
      Rõhtpaigutus
      Kaadrisagedus (Hz)
      50 ja 60
      Värskendussagedus (Hz)
      1920~3840
      Kasutamine
      24/7, siseruumides

    • Mugavus

      Lihtne installida
      • Juhtnõelad
      • Kerge
      • Korpuse lukustusmehhanism
      Toiteahel
      230 V keskkonnas: kuni 8 kappi, 110 V keskkonnas: kuni 4 kappi
      Signaali juhtimise ahel
      RJ45

    • Võimsus

      Võimsustarve (tüüpiline)
      50  W
      Sisendpinge
      Vahelduvvool 100~240 V (50 ja 60 Hz)
      Max voolutarve, AC (W)
      722 W
      Max voolutarve, BC (W)
      866 W

    • Kasutustingimused

      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      -20~45  °C
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      -20~50  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      10~80%
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      10~85% 

    • Korpus

      Korpuse pindala (m2)
      0,208
      Korpuse pikslid (Dot)
      230 400
      Korpuse eraldusvõime (laius x kõrgus)
      640×360
      Korpuse suurus (mm)
      608 x 342 x 59
      Andmeedastuspistmik
      RJ45
      Toiteliitmik
      Sisse/välja (C14/C13)
      Vastuvõtukaartide arv
      2 tk
      Vastuvõtukaardi tehnilised andmed
      A8S-N
      Vastuvõtukaardi kaubamärk
      Novastar
      Kaal (KG)
      7,32 kg
      Korpus diagonaalselt (tollides)
      27,5
      Korpuse konstruktsioon
      Survevalualumiinium + alumiiniumist tagakaas

    • Moodul

      Faasivahetusega liini (LED) tüüp
      SMD 1616 vaskjuhtmega
      Pikslite ülesehitus
      4R4G4B
      LED-i tööiga (tundides)
      50 000
      Mooduli eraldusvõime (laius x kõrgus, pikslid)
      320x180
      Pikslite mõõt (mm)
      0,95
      Mooduli suurus (laius x kõrgus, mm)
      303,9 x 170,9

    • Tarvikud

      LAN-kaabel (RJ45, CAT-5)
      1 tk
      QSG
      1 tk
      Toitekaabli ahelühendus
      1 tk

    • Mitmesugust

      Garantii
      1 aasta
      Heakskiidud
      • RoHS
      • EAC
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • FCC SDOC, osa 15, energiaklass B
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • EN55032
      • EN55035

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.