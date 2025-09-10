Moodulehitus võimaldab kohanduda mis tahes ruumi või lahendusvajadusega.

Philips Unite LED 6000-seeria täiustatud heleduse juhtimise ja jõudluse häälestamise funktsioonid on loodud paindlikkuse tagamiseks, mis lihtsustab integreerimist ja kasutamist, kohandades valgustuse ja sisu vajadusi ning pakkudes kompromissitut sisu. Esiküljelt ligipääs muudab hoolduse ja ülevaatuse lihtsamaks, kuna iga moodulit on võimalik hõlpsasti välja võtta ning tagatud on vahetu juurdepääs toiteallikale, jaoturplaadile ja juhtmetele.