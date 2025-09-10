Signage Solutions Philips Unite LED 6000 tootesarja paneelid
27HDL6000IP/00
Philips Unite LED 6000 tooteseeria paneelid
Philips Unite 6000 tooteseeria võimaldab kasutada uut professionaalset LED jõudlust. Sihtotstarbeliselt projekteeritud ja asjatundlikult määratletud, et tagada lihtne paigaldamine koos täiustatud funktsioonide ja hämmastava visuaalse kvaliteediga. Ideaalne lahendus tõelise ärimõju saavutamiseks.
Toode kvalifitseerub käibemaksust vabastamisele
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Valikud 1,2 / 1,5 / 1,8 pp ülimalt terava pildi loomiseks.
Täiustatud kvaliteediga pilt koos paneelide valikutega: 1,2 mm pikslisammuga mooduli 14HDL6012IM/00 puhul; 1,5 mm pikslisammuga mooduli 14HDL6015IM/00 puhul; 1,8 mm pikslisammuga mooduli 14HDL6018IM/00 puhul. Eredad värvid, sügavmustad ja ühtlane heledus loovad kaasahaarava visuaalse kogemuse, mis on ideaalne suure mõjuga professionaalsetes keskkondades.
3840 Hz värskenduskiirus tagab ilma võbeluseta, sujuva liikumise.
Kuni 3840 Hz värskenduskiirusega Philips Unite LED 6000 tooteseeria paneelid pakuvad ilma võbeluseta, sujuvat pilti. Ideaalne kiire liikumise sisu ja otseülekannete esitamiseks.
Tehases tehtud kaliibrimine moodulitevahelise järjepidevuse tagamiseks.
Tehase kalibreerimine tagab ühtlase heleduse ja täpsed värvid kõigis moodulites. Tulemuseks on ühtlase kvaliteediga pilt, mis säilitab kaubamärgi terviklikkuse ja professionaalsed standardid igas mõõtkavas. Ideaalne tulutoova reklaami tegemiseks.
Täpsed värvid, mille sügavus paistab silma.
Suurem värvisügavus parandab värvitooni, kõrvaldab ribade kuvamise ning muudab sisu üksikasjalikumaks ja realistlikumaks. Tipptasemel jõudlus tagab täiusliku kaubamärgikujunduse, võrratud presentatsioonid ja kaasahaaravad kuvad.
Moodulehitus võimaldab kohanduda mis tahes ruumi või lahendusvajadusega.
Philips Unite LED 6000-seeria täiustatud heleduse juhtimise ja jõudluse häälestamise funktsioonid on loodud paindlikkuse tagamiseks, mis lihtsustab integreerimist ja kasutamist, kohandades valgustuse ja sisu vajadusi ning pakkudes kompromissitut sisu. Esiküljelt ligipääs muudab hoolduse ja ülevaatuse lihtsamaks, kuna iga moodulit on võimalik hõlpsasti välja võtta ning tagatud on vahetu juurdepääs toiteallikale, jaoturplaadile ja juhtmetele.