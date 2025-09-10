Otsisõnad

    Philips Unite 6000 tooteseeria võimaldab kasutada uut professionaalset LED jõudlust. Sihtotstarbeliselt projekteeritud ja asjatundlikult määratletud, et tagada lihtne paigaldamine koos täiustatud funktsioonide ja hämmastava visuaalse kvaliteediga. Ideaalne lahendus tõelise ärimõju saavutamiseks.

    Esmaklassiline jõudlus. Sujuv integreerimine.

    • 27 tolli
    • otsevaate LED

    Valikud 1,2 / 1,5 / 1,8 pp ülimalt terava pildi loomiseks.

    Täiustatud kvaliteediga pilt koos paneelide valikutega: 1,2 mm pikslisammuga mooduli 14HDL6012IM/00 puhul; 1,5 mm pikslisammuga mooduli 14HDL6015IM/00 puhul; 1,8 mm pikslisammuga mooduli 14HDL6018IM/00 puhul. Eredad värvid, sügavmustad ja ühtlane heledus loovad kaasahaarava visuaalse kogemuse, mis on ideaalne suure mõjuga professionaalsetes keskkondades.

    3840 Hz värskenduskiirus tagab ilma võbeluseta, sujuva liikumise.

    Kuni 3840 Hz värskenduskiirusega Philips Unite LED 6000 tooteseeria paneelid pakuvad ilma võbeluseta, sujuvat pilti. Ideaalne kiire liikumise sisu ja otseülekannete esitamiseks.

    Tehases tehtud kaliibrimine moodulitevahelise järjepidevuse tagamiseks.

    Tehase kalibreerimine tagab ühtlase heleduse ja täpsed värvid kõigis moodulites. Tulemuseks on ühtlase kvaliteediga pilt, mis säilitab kaubamärgi terviklikkuse ja professionaalsed standardid igas mõõtkavas. Ideaalne tulutoova reklaami tegemiseks.

    Täpsed värvid, mille sügavus paistab silma.

    Suurem värvisügavus parandab värvitooni, kõrvaldab ribade kuvamise ning muudab sisu üksikasjalikumaks ja realistlikumaks. Tipptasemel jõudlus tagab täiusliku kaubamärgikujunduse, võrratud presentatsioonid ja kaasahaaravad kuvad.

    Moodulehitus võimaldab kohanduda mis tahes ruumi või lahendusvajadusega.

    Philips Unite LED 6000-seeria täiustatud heleduse juhtimise ja jõudluse häälestamise funktsioonid on loodud paindlikkuse tagamiseks, mis lihtsustab integreerimist ja kasutamist, kohandades valgustuse ja sisu vajadusi ning pakkudes kompromissitut sisu. Esiküljelt ligipääs muudab hoolduse ja ülevaatuse lihtsamaks, kuna iga moodulit on võimalik hõlpsasti välja võtta ning tagatud on vahetu juurdepääs toiteallikale, jaoturplaadile ja juhtmetele.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Heledus (nittides)
      600  nt
      Heleduse ühtlus
      ≧97%
      Kalibreerimine (heledus/värv)
      Värv ja heledus
      Värvitemperatuuri reguleerimisvahemik
      4000~9500 (tarkvara poolel)
      Vaikimisi värvitemperatuur
      6500 K ± 500 K
      Kontrastisuhe
      ≥3000:1
      Biti sügavus (bittides)
      13
      Kaadrisagedus (Hz)
      50–60
      Värskendussagedus (Hz)
      ≦3840 Hz
      Värvide ühtlus
      ± 0,012 Cx, Cy
      Värvikoordinaadid
      0,313; 0,325 (± 0,012 Cx, Cy)
      Vaatenurk (°) H/V
      145/145
      Skannimissagedus
      45

    • Võimsus

      Sisendpinge
      Vahelduvvool 100~240 V (50 ja 60 Hz)
      BTU/M2
      311 / 251 / 227
      Korpuse max voolutarve (W)
      93 / 75 / 68
      Korpuse tavapärane voolutarve (W)
      31 / 25 / 23
      Voolutarve/M2 (W)
      459 / 370 / 336
      Toiteplokk
      HWT-354V6-SS

    • Kasutustingimused

      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      -20 - 45  °C
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      -20 - 50  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      10–80% suhtelist õhuniiskust
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      10–85% suhtelist õhuniiskust
      Töökeskkond (sisetingimustes/välitingimustes)
      Siseruumidesse

    • Korpus

      Korpuse pindala (m2)
      0,2025
      Korpuse eraldusvõime (laius x kõrgus)
      480 × 270 / 384 × 216 / 320 × 180 pikslit
      Andmeedastuspistmik
      RJ45
      Toiteliitmik
      C13/C14
      Vastuvõtukaartide arv
      1
      Vastuvõtukaardi kaubamärk
      Novastar
      Kaal (KG)
      4 kg (±)
      Korpuse konstruktsioon
      Valualumiinium
      Korpuse suurus (laius x kõrgus x sügavus, mm)
      600 × 337,5 × 33,5 / 600 × 337,5 × 33,6 / 600 × 337,5 × 33,7
      Korpuse suurus (tollides)
      27,1 tolli
      Vastuvõtva kaardi tüüp
      A5s+

    • Moodul

      Faasivahetusega liini (LED) tüüp
      SMD
      Pikslite ülesehitus
      SMD 1R1G1B
      Pikslite mõõt (mm)
      1,25 / 1,5625 / 1,875
      Mooduli suurus (laius x kõrgus, mm)
      300 × 168,75 × 2,0 mm (tolerants: +0/-0,1)
      LED-posti tüüp
      Tavapärane anood
      LED Lifetime (Hrs, pool heledus)
      100000
      Konformne kate (UV-kindel)
      Ei
      Klapi tagaosaga LED-mooduli lamedus
      ≦0,25 mm
      Mooduli lahutusvõime (L × K pikslites)
      240 × 135 / 192 × 108 / 160 × 90
      Komplektis
      Musta ekraani energiasääst, välkmälu, dünaamiline energiasääst

    • Mitmesugust

      Garantii
      2 aastat
      Heakskiidud
      • FCC SDOC, osa 15, energiaklass A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • CE
      • RoHS

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

