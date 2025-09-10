Otsisõnad

    Signage Solutions Philips Unite LED 6000 tootesarja paneelid

    27HDL6500IR/00

    Philips Unite LED 6000 tooteseeria paneelid

    Philips Unite 6000 tooteseeria võimaldab kasutada uut professionaalset LED jõudlust. Sihtotstarbeliselt projekteeritud ja asjatundlikult määratletud, et tagada lihtne paigaldamine koos täiustatud funktsioonide ja hämmastava visuaalse kvaliteediga. Ideaalne lahendus tõelise ärimõju saavutamiseks.

    Signage Solutions Philips Unite LED 6000 tootesarja paneelid

    Esmaklassiline jõudlus. Sujuv integreerimine.

    • 27 tolli
    • otsevaate LED

    Üliterava pildi tagab peen pikslisamm 0,7.

    Täiustatud kvaliteediga pilt ülipeene pikslisammuga 0,7 mm. Eredad värvid, sügavmustad toonid ja ühtlane heledus loovad kaasahaarava visuaalse elamuse, mis sobib ideaalselt suure mõjuga professionaalsetesse tingimustesse. Cool commoni katoodid tagavad stabiilsuse, töökindluse ja suurema lahutusvõime koos väiksema energiatarbimisega, mis vähendab omamiskulusid.

    Kahekordne toide ja andmed, mis tagavad töökindluse.

    27HDL6500IR, millel on 7HDL6578IM/00, ja 27HDL6400IR, millel on 7HDL6493IM/00 Philips Unite LED 6000 tooteseeria lisavarustus hõlmavad sisseehitatud toite ja andmete liiasust. Kuna need lahendused tagavad pideva töö isegi komponentide rikke korral, sobivad need ideaalselt selliste kõrgete panustega keskkondade jaoks, nagu juhtimiskeskused ja leviedastusstuudiod, kus kasutusaeg ei ole läbiräägitav.

    Sobib ideaalselt juhtimiskeskuste ja pildist väga palju sõltuvate vajaduste jaoks.

    Kuni 3840 Hz värskenduskiirusega Philips Unite LED 6000 tooteseeria paneelid annavad ilma võbeluseta ja sujuva pildi. Ideaalne kiire liikumise ja otseülekannete esitamiseks ning kriitiliste rakenduste jaoks, kus iga kaader on oluline.

    Suur värskenduskiirus tagab ilma võbeluseta, sujuva liikumise

    Kuni 1000-nitine heledus tagab elava, kontrastse pildi isegi rohke ümbritseva valgusega piirkondades. Ideaalne hästi valgustatud ruumidesse, näiteks fuajeedesse, kaubanduskeskustesse ja jaemüügiruumidesse või visuaalset mõju vajavatesse leviedastuskeskkondadesse.

    Tekitab julgema pildi – isegi heledamates keskkondades.

    Tehases ja mitmekihiline kaliibrimine tagavad ühtlase heleduse ja täpsed värvid kõigis moodulites. Tulemus? Ühtlane pildikvaliteet, millega säilitatakse kaubamärgi terviklikkus ja professionaalsed standardid igas mõõtkavas. Ideaalne tulutoova reklaami tegemiseks. Mitmekihiline halltoonide kaliibrimine tagab veatu tumedate toonide ühtluse, elutruult täpsed värvid ja ülimalt sujuvad detailid. Samal ajal hoiab automaatne taaskaliibrimine pildi täiuslikuna – ideaalne esmaklassiliste LED-installatsioonide jaoks.

    Mitmekihiline kaliibrimine moodulite vahel järjepidevuse tagamiseks.

    Suurem värvisügavus parandab värvitooni, kõrvaldab ribade kuvamise ning muudab sisu üksikasjalikumaks ja realistlikumaks. Täiustatud halltoonid toovad piltidele parema kvaliteediga tekstuuri, toetades samal ajal ka kiiremat töötlemisaega. Esmaklassilise jõudlus tagab täiusliku kaubamärgi kujundamise, võrratu esitluse ja kaasahaaravad kuvad.

    Täiustatud värvid, gradiendid ja halltoonid.

    Philips Unite LED 6000-seeria täiustatud heledusjuhtimise, kalibreerimiskihid ja jõudluse häälestamise funktsioonid, mis on loodud paindlikkuse tagamiseks, lihtsustavad integreerimist ja kasutamist, kohanduvad valgustuse ja sisu vajaduste järgi ning pakuvad kompromissitut sisu. Esiküljelt ligipääs muudab hoolduse ja ülevaatuse lihtsamaks, kuna igat moodulit on võimalik hõlpsasti välja võtta ning juurdepääs toiteallikale, jaoturplaadile ja juhtmetele on vahetu.

    Moodulehitus võimaldab kohanduda mis tahes ruumi või lahendusvajadusega.

    Philips Unite LED 27HDL6500IR täiustatud vastuvõtukaart võimaldab kasutada 5G-võrgukaabli sisendit, mille suurem koormusmaht võimaldab kasutada vaid üht vastuvõtukaarti paneeli kohta. Tulemuseks on vähem kaableid ja täielik ühilduvus Novastar COEXi ökosüsteemiga.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Heledus (nittides)
      1000  nt
      Heleduse ühtlus
      ≧95%
      Kalibreerimine (heledus/värv)
      Heledus
      Värvitemperatuuri reguleerimisvahemik
      4000~9500 (tarkvara poolel)
      Vaikimisi värvitemperatuur
      6500 K ± 500 K
      Kontrastisuhe
      5000:1
      Biti sügavus (bittides)
      16
      Kaadrisagedus (Hz)
      50–60
      Värskendussagedus (Hz)
      ≦3840 Hz
      Värvide ühtlus
      ± 0,012 Cx, Cy
      Värvikoordinaadid
      0,313; 0,325 (± 0,012 Cx, Cy)
      Vaatenurk (°) H/V
      >160/160
      Skannimissagedus
      64

    • Võimsus

      Sisendpinge
      Vahelduvvool 100~240 V (50 ja 60 Hz)
      BTU/M2
      387
      Korpuse max voolutarve (W)
      116
      Korpuse tavapärane voolutarve (W)
      39
      Voolutarve/M2 (W)
      573
      Toiteplokk
      HWT-403V8-2S-SS

    • Kasutustingimused

      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      -20 - 45  °C
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      -20 - 50  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      10–80% suhtelist õhuniiskust
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      10–85% suhtelist õhuniiskust
      Töökeskkond (sisetingimustes/välitingimustes)
      Siseruumidesse

    • Korpus

      Korpuse pindala (m2)
      0,2025
      Korpuse eraldusvõime (laius x kõrgus)
      768 x 432 pikslit
      Andmeedastuspistmik
      RJ45
      Toiteliitmik
      C13/C14
      Vastuvõtukaartide arv
      2
      Vastuvõtukaardi kaubamärk
      Novastar
      Kaal (KG)
      4 kg (±)
      Korpuse konstruktsioon
      Valualumiinium
      Korpuse suurus (laius x kõrgus x sügavus, mm)
      600 × 337,5 × 33,14
      Korpuse suurus (tollides)
      27,1 tolli
      Vastuvõtva kaardi tüüp
      CA50E

    • Moodul

      Faasivahetusega liini (LED) tüüp
      COB
      Pikslite ülesehitus
      1R1G1B Flip Chip
      Pikslite mõõt (mm)
      0,78125
      Mooduli suurus (laius x kõrgus, mm)
      150 × 168,75 × 2,0 mm (tolerants: +0/-0,1)
      LED-posti tüüp
      Tavapärane katood
      LED Lifetime (Hrs, pool heledus)
      100000
      Konformne kate (UV-kindel)
      Ei
      Klapi tagaosaga LED-mooduli lamedus
      ≦0,25 mm
      Mooduli lahutusvõime (L × K pikslites)
      192 x 216
      Komplektis
      Musta ekraani energiasääst, välkmälu, dünaamiline energiasääst

    • Mitmesugust

      Garantii
      2 aastat
      Heakskiidud
      • FCC SDOC, osa 15, energiaklass A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • CE
      • RoHS

