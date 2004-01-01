    Signage Solutions Q-Line’i ekraan

    32BDL3511Q/00

    Teavitage ja köitke vaatajaid Philips Q-Line Professional Full HD ekraaniga. Selle usaldusväärse lahenduse saab seadistada ja käivitada nii kiiresti nagu teil vaja.

    Kahjuks pole see toode enam saadaval

    Sarnased tooted

    Lihtsalt seadistatav 18/7 ekraan.

    • 32 tolli
    • Ekraanitagune LED-taustvalgus
    • Full HD
    Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil

    Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

    FailOver tagab sisu pideva esitamise

    Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

    Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite Eksemplariga

    Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.

    Integreeritud meedialeier. Plaanige hõlpsasti USB sisu näitamist

    Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      80  cm
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      31.5  tolli
      Kuvasuhe
      16 : 9
      Paneeli eraldusvõime
      1920 x 1080p
      Pikslite mõõt
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimaalne lahutusvõime
      1920 x 1080 60 Hz juures
      Heledus
      350  cd/m²
      Ekraani värvid
      16,7 miljonit
      Kontrastsus (tavaline)
      4000:1
      Dünaamilise kontrasti suhe
      500 000 : 1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      6,5  ms
      Vaatenurk (horisontaalne)
      178  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      178  kraadi
      Paneeli tehnoloogia
      VA
      Kliiniline pilt
      Eelseadistatud D-pilt (dicomi osaga 14 ühilduv)
      Hägu
      2%

    • Ühenduvus

      Heliväljund
      3,5 mm pistik
      Videosisend
      • DVI-I (× 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Helisisend
      3,5 mm pistik
      Väline juhtimine
      • IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik
      • RJ45
      • RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik

    • Mugavus

      Paigutus
      • Maastik (18/7)
      • Portree (18/7)
      Ekraanimaatriks
      Kuni 10 x 15
      Klaviatuurjuhtimine
      • peidetud
      • lukustatav
      Kaugjuhtimissignaal
      lukustatav
      Signaali ring
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Võrgu kaudu juhitav
      • RS232
      • RJ45
      Käivitumine
      • Sisselülitamise viivitus
      • Sisselülitamise olek
      • Alglaadimise allikas
      Käivitamise aken
      luba/keela Philipsi logo

    • Heli

      Sisseehitatud kõlarid
      2 x 10 W RMS

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100–240 V ~, 50/60 Hz
      Võimsustarve (tüüpiline)
      45  W
      Tarbimine (max)
      65 W
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,5 W
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Energiamärgise klass
      G

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      Arvutivormingud
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videovormingud
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      726,5  mm
      Toote kaal
      5,7  kg
      Seadme kõrgus
      425,4  mm
      Seadme sügavus
      69,1 (D käepideme puhul) / 65,1 (D seinakinnituse puhul)  mm
      Seadme laius (tolli)
      28,6  tolli
      Seadme kõrgus (tolli)
      16.75  tolli
      Seinakinnitus
      100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
      Seadme sügavus (tolli)
      2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount)  tolli
      Ääre laius
      11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
      Toote kaal (lb)
      12,57  lb

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      50 000  tund(i)
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      20 ~ 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      5 ~ 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

    • Multimeedia rakendused

      USB taasesituse video
      • H.264
      • JPEG
      • mpeg
      • WMV3
      USB taasesituse pilt
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB taasesituse heli
      • AAC
      • WMA
      • mpeg
      • HEAAC

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Vahelduvvoolulüliti kate
      • Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk)
      • Philipsi logo (1 tk)
      • Kiirjuhend (1)
      • Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid
      • RS232 pärgühenduse kaabel (1 tk)
      • USB kate ja kruvi, 1 tk
      • Juhtme klamber (3 tk)
      • Toitekaabel
      Alus
      BM02541/BM05911 (lisavarustus)

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Araabia
      • Inglise
      • Prantsuse
      • Saksa
      • Itaalia
      • Jaapani
      • Poola
      • Vene
      • Hispaania
      • Lihtsustatud hiina
      • Türgi
      • Traditsiooniline hiina
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • FCC, energiaklass A
      • CB
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • CU
      • ETL

