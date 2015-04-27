SmartInstall tagab hõlpsa kaugpaigalduse ja -hoolduse

SmartInstall muudab telerite paigaldamise ja hoolduse hõlpsaks. Lihtsalt kasutatava veebivahendi abil saate nüüd telereid kaugelt konfigureerida ja paigaldada ilma tube külastamata! See säästab aega ja tagab selle, et külastajaid ei häirita. SmartInstall tuleb toime kõigega - nii hotelli teabelehtede värskendamise kui ka uute kanalite installimisega.