Kohene algne USB-kloonimine. Kiiresti konfigureeritavad professionaalsed telerid

Kõik seadistused ja kanalid on võimalik kopeerida ühest telerist teistesse vähem kui minutiga. See tagab, et kõik telerid töötavad sarnaselt ja vähendab oluliselt paigalduseks kuluvat aega ja teisi kulusid.