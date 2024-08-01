Otsisõnad

    Signage Solutions S-Line Display

    37BDL3050S/00

    Avarda vaadet. Avardage oma võimalusi Philips S-Line'iga. Oma ainulaadse 32:9 disaini ja 1920x540 eraldusvõimega, suure heledusega väljundi ja mitmekülgse ühendamisega näitab uus venitatav digitaalne infoekraan väiksemas ruumis rohkem.

    Signage Solutions S-Line Display

    Venitatav digitaalne infoekraan

    • 37 tolli
    • 1920 × 540 eraldusvõime
    • 700 cd/m²
    Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil

    Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

    Android: käivitage oma rakendus või vali lemmikrakendus

    Juhtige oma ekraani internetiühenduse kaudu. Androidi platvormil töötavad Philipsi professionaalsed ekraanid on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ning võimaldavad paigaldada ka veebirakendusi otse ekraanile. Uus Android 8 tagab tarkvara turvalisuse ja ajakohasuse pikemaks ajaks.

    Loodud ööpäevaringseks tööks ülimat täpsust silmas pidades

    Kuna äritegevus lakka hetkekski, on meie digiekraanid loodud pidevaks kasutamiseks, tagades maksimaalse täpsuse ja töökindluse ka kõige nõudlikumates tingimustes. Kasutades kvaliteetseid komponente kõrgema taseme tagamiseks, võite nendele mudelitele loota ööpäevaringse usaldusväärsuse nimel.

    Suur heledus tagab selgema pildi

    Saavutage silmapaistev mõju erksates või pool-avatud tingimustes. Ülikõrge eredusega 700 cd/m² ekraan on ideaalne tähelepanu köitmiseks suurtes ja rahvarohketes kohtades, kus esineb tugev ümbritsev valgus.

    Integreeritud meedialeier. Plaanige hõlpsasti USB sisu näitamist

    Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.

    Lihtne ja võimas Daisy Chain mitme ekraani ühendamiseks

    Ühendage mitu ekraani HDMI Daisy Chain’i abil. Ühendage lihtsalt HDMI väljund teise ekraani HDMI sisendiga ning looge muljetavaldav vaatekogemus.

    Mosaiikpaigutuse režiim. Looge just selline mosaiikpaigutus nagu soovite

    Ühendage kaks või enam Philipsi professionaalset ekraani, et luua mosaiikpaigutus vaid ühe välisseadmega. Üksainus meediamängija haldab teie kohandatud sisu sõltumata ekraanide arvust.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      37  tolli
      Kuvasuhe
      32:9
      Paneeli eraldusvõime
      1920 x 540
      Pikslite mõõt
      0,47 x 0,47 mm
      Optimaalne lahutusvõime
      1920 × 540 @ 60 Hz
      Heledus
      700  cd/m²
      Ekraani värvid
      Tavaliselt must
      Kontrastsus (tavaline)
      4000:1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      8  ms
      Vaatenurk (horisontaalne)
      178  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      178  kraadi
      Pildiparandus
      • 3/2–2/2 liikumise kohandamine
      • 3D kammfilter
      • Ülerealaotuseta vormingusse teisendamine
      • Täiskaadrilaotus
      • 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus
      • Smart Picture
      • Värvitemperatuuri reguleerimine
      • Värvide võimendamine
      • Müravähendus
      Paneeli tehnoloogia
      AG
      Operatsioonisüsteem
      Android 8.0
      Paigutus
      • Maastik (24/7)
      • Portree (24/7)

    • Ühenduvus

      Heliväljund
      3,5 mm pistik
      Videosisend
      • HDMI 2.0 (x1)
      • USB 2.0 (x1)
      • VGA (analoog D-Sub) (x1)
      Helisisend
      3,5 mm pistik
      Videoväljund
      HDMI 2.0 (x1)
      Väline juhtimine
      • IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik
      • RJ45
      • RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik

    • Mugavus

      Signaali ring
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Võrgu kaudu juhitav
      LAN (RJ45)

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100 ~ 240 V vahelduvvoolu, 50 ~ 60 Hz
      Võimsustarve (tüüpiline)
      70  W
      Tarbimine (max)
      85 W
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,5 W
      Energiamärgise klass
      G

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      Arvutivormingud
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videovormingud
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      928,5  mm
      Toote kaal
      7,76  kg
      Seadme kõrgus
      282,3  mm
      Seadme sügavus
      48,7  mm
      Seinakinnitus
      400 mm x 400 mm, M6
      Ääre laius
      12,4 mm(T/B); 10,5 mm(R/L)

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      0~ 40  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      50 000  tund(i)
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      20 - 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      5 - 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

    • Sisemine mängija

      CPU
      2 × A53 + 2 × A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Mälu
      2 GB DDR3
      Hoiustamine
      8 GB eMMC

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Vahelduvvoolulüliti kate
      • Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk)
      • Philipsi logo (1 tk)
      • Kiirjuhend (1)
      • Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid
      • RS232 pärgühenduse kaabel
      • Toitekaabel
      • RS232 kaabel
      • HDMI-kaabel
      • Seinakinnituse polt, 2 tk

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Araabia
      • Hollandi
      • Taani
      • Inglise
      • Prantsuse
      • Soome
      • Saksa
      • Itaalia
      • Jaapani
      • Norra
      • Poola
      • Portugali
      • Vene
      • Hispaania
      • Rootsi
      • Lihtsustatud hiina
      • Türgi
      • Traditsiooniline hiina
      • Tšehhi
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • FCC, energiaklass A
      • CB

