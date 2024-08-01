37BDL3050S/00
Laienda vaadet
Avarda vaadet. Avardage oma võimalusi Philips S-Line'iga. Oma ainulaadse 32:9 disaini ja 1920x540 eraldusvõimega, suure heledusega väljundi ja mitmekülgse ühendamisega näitab uus venitatav digitaalne infoekraan väiksemas ruumis rohkem.
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega.
Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.
Juhtige oma ekraani internetiühenduse kaudu. Androidi platvormil töötavad Philipsi professionaalsed ekraanid on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ning võimaldavad paigaldada ka veebirakendusi otse ekraanile. Uus Android 8 tagab tarkvara turvalisuse ja ajakohasuse pikemaks ajaks.
Kuna äritegevus lakka hetkekski, on meie digiekraanid loodud pidevaks kasutamiseks, tagades maksimaalse täpsuse ja töökindluse ka kõige nõudlikumates tingimustes. Kasutades kvaliteetseid komponente kõrgema taseme tagamiseks, võite nendele mudelitele loota ööpäevaringse usaldusväärsuse nimel.
Saavutage silmapaistev mõju erksates või pool-avatud tingimustes. Ülikõrge eredusega 700 cd/m² ekraan on ideaalne tähelepanu köitmiseks suurtes ja rahvarohketes kohtades, kus esineb tugev ümbritsev valgus.
Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.
Ühendage mitu ekraani HDMI Daisy Chain’i abil. Ühendage lihtsalt HDMI väljund teise ekraani HDMI sisendiga ning looge muljetavaldav vaatekogemus.
Ühendage kaks või enam Philipsi professionaalset ekraani, et luua mosaiikpaigutus vaid ühe välisseadmega. Üksainus meediamängija haldab teie kohandatud sisu sõltumata ekraanide arvust.
