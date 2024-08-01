Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil

Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.