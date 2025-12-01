37BDL3150S/00
Philips Stretch 3150
Laiendage vaadet ja näidake rohkem sisu väiksemal pinnal Philips Stretch 3150 abil. Väga ere ja Android SoC-ga, unikaalse 32 : 9 kuvasuhtega ja 1920 x 540 resolutsiooniga, on see loodud tavapärasest paindlikumaks ning võimaldab luua lihtsa pärgühenduse.
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Philips Stretch 3000 seeria eredusega 700 cd/m2, mis tagab parema nähtavuse eredas valguses, on loodud ööpäevaringseks kasutamiseks, mistõttu sobib see suurepäraselt reisi- ja transpordikeskustesse, jaemüügikeskustesse, toitlustuskohtadesse ja mujale.
Ühendage kaks või enam Philipsi Stretch 3150 ekraani, et luua mosaiikpaigutus vaid ühe välisseadmega. Üksainus meediamängija haldab teie kohandatud sisu sõltumata ekraanide arvust.
Teie Android 13-ga töötav Philips Stretch 3150 ekraan on loodud professionaalsel platvormil, millel on usaldusväärne ühenduvus ja sisseehitatud turvalisus. See on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ja võimaldab teil veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile installida, välistades vajaduse välise meediapleieri järele.
Ühendage mitu ekraani HDMI pärgühenduse abil. Ühendage lihtsalt HDMI väljund teise ekraani HDMI sisendiga ning looge muljetavaldav vaatekogemus.
Saate planeerida sisu esitamise pilvest, kohalikust mälust või USB-lt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast tööpäeva lõppu uuesti ooterežiimile.
Kujundatud pesaga, kuhu saab diskreetseks lisamiseks paigaldada CRD32 WiFi-mooduli, mis tagab traadita võrguühenduse ja Bluetooth-funktsionaalsuse.
Wave võimaldab kaugjuhtimise abil teie Philips Stretch’i võimsuse, mitmekülgsuse ja nutikuse valla päästa. Evolutsiooniline pilvepõhine platvorm annab teile täieliku kontrolli ning tagab lihtsustatud paigaldamise ja seadistamise, kuvarite jälgimise ning juhtimise, püsivara uuendamise, esitusloendite haldamise ja võimsusgraafikute seadistamise. Säästke nii aja, energia kui ka keskkonnamõjude arvelt.
Pilt/Ekraan
Ühenduvus
Mugavus
Võimsus
Toetatavad ekraani lahutusvõimed
Mõõtmed
Kasutustingimused
Sisemine mängija
Tarvikud
Mitmesugust
