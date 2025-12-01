Philips Wave on valmis seadmete kaughalduseks.

Wave võimaldab kaugjuhtimise abil teie Philips Stretch’i võimsuse, mitmekülgsuse ja nutikuse valla päästa. Evolutsiooniline pilvepõhine platvorm annab teile täieliku kontrolli ning tagab lihtsustatud paigaldamise ja seadistamise, kuvarite jälgimise ning juhtimise, püsivara uuendamise, esitusloendite haldamise ja võimsusgraafikute seadistamise. Säästke nii aja, energia kui ka keskkonnamõjude arvelt.