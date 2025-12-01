Otsisõnad

    Laiendage vaadet ja näidake rohkem sisu väiksemal pinnal Philips Stretch 3150 abil. Väga ere ja Android SoC-ga, unikaalse 32 : 9 kuvasuhtega ja 1920 x 540 resolutsiooniga, on see loodud tavapärasest paindlikumaks ning võimaldab luua lihtsa pärgühenduse.

    Hakake kasutama laiemat, nutikamat elektroonilist reklaamtahvlit

    • 37 tolli
    • 1920 × 540 eraldusvõime
    • 700 cd/m²

    24/7 – töötades oma sisuga ööpäevaringselt.

    Philips Stretch 3000 seeria eredusega 700 cd/m2, mis tagab parema nähtavuse eredas valguses, on loodud ööpäevaringseks kasutamiseks, mistõttu sobib see suurepäraselt reisi- ja transpordikeskustesse, jaemüügikeskustesse, toitlustuskohtadesse ja mujale.

    Mosaiikpaigutuse režiim lihtsamaks, ühest allikast pärineva sisu haldamiseks.

    Ühendage kaks või enam Philipsi Stretch 3150 ekraani, et luua mosaiikpaigutus vaid ühe välisseadmega. Üksainus meediamängija haldab teie kohandatud sisu sõltumata ekraanide arvust.

    Android 13 professionaalne kiibisüsteem.

    Teie Android 13-ga töötav Philips Stretch 3150 ekraan on loodud professionaalsel platvormil, millel on usaldusväärne ühenduvus ja sisseehitatud turvalisus. See on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ja võimaldab teil veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile installida, välistades vajaduse välise meediapleieri järele.

    Võimas andmetöötlus.

    Ühendage mitu ekraani HDMI pärgühenduse abil. Ühendage lihtsalt HDMI väljund teise ekraani HDMI sisendiga ning looge muljetavaldav vaatekogemus.

    Sisseehitatud meediamängija. Lihtne sisu planeerimine.

    Saate planeerida sisu esitamise pilvest, kohalikust mälust või USB-lt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast tööpäeva lõppu uuesti ooterežiimile.

    Integreeritud pesa lisavarustusse kuuluva CRD32 WiFi mooduli jaoks.

    Kujundatud pesaga, kuhu saab diskreetseks lisamiseks paigaldada CRD32 WiFi-mooduli, mis tagab traadita võrguühenduse ja Bluetooth-funktsionaalsuse.

    Philips Wave on valmis seadmete kaughalduseks.

    Wave võimaldab kaugjuhtimise abil teie Philips Stretch’i võimsuse, mitmekülgsuse ja nutikuse valla päästa. Evolutsiooniline pilvepõhine platvorm annab teile täieliku kontrolli ning tagab lihtsustatud paigaldamise ja seadistamise, kuvarite jälgimise ning juhtimise, püsivara uuendamise, esitusloendite haldamise ja võimsusgraafikute seadistamise. Säästke nii aja, energia kui ka keskkonnamõjude arvelt.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      37  tolli
      Kuvasuhe
      32:9
      Paneeli eraldusvõime
      1920 x 540
      Pikslite mõõt
      0,47 x 0,47 mm
      Optimaalne lahutusvõime
      1920 × 540 @ 60 Hz
      Heledus
      700  cd/m²
      Ekraani värvid
      16,7 M
      Kontrastsus (tavaline)
      1000:1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      8  ms
      Vaatenurk (horisontaalne)
      178  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      178  kraadi
      Pildiparandus
      • 3/2–2/2 liikumise kohandamine
      • 3D kammfilter
      • Ülerealaotuseta vormingusse teisendamine
      • Täiskaadrilaotus
      • 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus
      • Smart Picture
      • Värvitemperatuuri reguleerimine
      • Värvide võimendamine
      • Müravähendus
      Paneeli tehnoloogia
      IPS
      Operatsioonisüsteem
      Android 13
      Paigutus
      • Maastik (24/7)
      • Portree (24/7)

    • Ühenduvus

      Heliväljund
      3,5 mm pistik
      Videosisend
      • HDMI 2.0 (x1)
      • VGA (analoog D-Sub) (x1)
      Helisisend
      3,5 mm pistik
      Muud liidesed
      • USB 2.0 (x1)
      • USB 3.0 (x1)
      • Mikro-USB
      • Micro SD
      Videoväljund
      HDMI 2.0 (x1)
      Väline juhtimine
      • IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik
      • RJ45 (sisend/väljund)
      • RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik

    • Mugavus

      Signaali ring
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Võrgu kaudu juhitav
      LAN (RJ45)

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100 ~ 240 V vahelduvvoolu, 50 ~ 60 Hz
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,5 W
      Energiamärgise klass
      F
      Tarbimine
      EEI Lot5 26W

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      Arvutivormingud
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videovormingud
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      919,1  mm
      Toote kaal
      7,57  kg
      Seadme kõrgus
      285,1  mm
      Seadme sügavus
      47,4  mm
      Seadme laius (tolli)
      36,19  tolli
      Seadme kõrgus (tolli)
      11.22  tolli
      Seinakinnitus
      400 mm x 400 mm, M6
      Seadme sügavus (tolli)
      1.87  tolli
      Ääre laius
      14,5 mm (T/B); 8,2 mm (L/R)
      Toote kaal (lb)
      16,69  lb

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      0~ 40  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      50 000  tund(i)
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      20 - 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      5 - 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

    • Sisemine mängija

      CPU
      Neljatuumaline Cortex-A55
      GPU
      Mitme südamikuga Mali-G52
      Mälu
      4 GB DDR4
      Hoiustamine
      32 GB eMMc

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Vahelduvvoolulüliti kate
      • Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk)
      • Philipsi logo (1 tk)
      • Kiirjuhend (1)
      • Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid
      • RS232 pärgühenduse kaabel
      • Toitekaabel
      • RS232 kaabel
      • Seinakinnituse polt, 2 tk
      • Joondusplaadid
      Valikulised tarvikud
      • CRD32 Wifi 6
      • Bluetooth 5.2 moodul

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Araabia
      • Hollandi
      • Taani
      • Inglise
      • Prantsuse
      • Soome
      • Saksa
      • Itaalia
      • Jaapani
      • Norra
      • Poola
      • Portugali
      • Vene
      • Hispaania
      • Rootsi
      • Lihtsustatud hiina
      • Türgi
      • Traditsiooniline hiina
      • Tšehhi
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • FCC, energiaklass A
      • CB
      • EnergyStar 8.0

