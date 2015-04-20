Muud komplekti tarvikud
- Puldi patareid
- Kaugjuhtimispult
- Garantiileht
- Toitejuhe
- Lauapealne alus
40HFL5010T/12
Ühendage ja kontrollige
Selle energiasäästliku Hospitality teleriga saate nautida kõiki uusima ühenduvuse ja interaktiivsete hotelliinfoga lehekülgede eeliseid, olles samas kindel, et kaugpaigaldamine ja -haldus tagab väikseimad ülalpidamiskulud.Vaadake kõiki eeliseid
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Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
SmartInstall muudab telerite paigaldamise ja hoolduse hõlpsaks. Lihtsalt kasutatava veebivahendi abil saate nüüd telereid kaugelt konfigureerida ja paigaldada ilma tube külastamata! See säästab aega ja tagab selle, et külastajaid ei häirita. SmartInstall tuleb toime kõigega - nii hotelli teabelehtede värskendamise kui ka uute kanalite installimisega.
SmartInfo võimaldab teil pakkuda oma külastajatele teavet hotelli või linna kohta. Samuti on külastajatel juurdepääs interaktiivsele hotelli veebilehele isegi siis, kui teler ei ole teie sisevõrgu või internetiga ühendatud. Te saate teavet korrapäraselt muuta ja hoida külastajaid hõlpsasti kursis hotelli kõige värskemate uudistega.
Meie telerid annavad teie külalistele vabaduse nautida oma sisu suures teleris juhtmevabalt ja ilma sekeldusteta. Tänu meie avatud süsteemi lähenemisviisile saame teenindada nii iOSi kui ka Androidi kasutajaid ja ühilduvust pidevalt täiustada. Meie turvalise jagamise süsteem kaitseb teie külalisi. Miracasti & DirectShare'i abil saab meie telerites jagada ja nautida kõike - pilte, filme ja muusikat!
MyChoice pakub lihtsat ja odavat võimalust teie külastajatele tasuliste telekanalite pakkumiseks. Samas pakub see täiendavat tuluvoogu, mis võimaldab teil esialgse teleritesse tehtud investeeringu tagasi saada.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
Philipsi Smart TV rakendused hõlmavad üha kasvavat rakendustevalikut, alates YouTube'ist ja lõpetades sotsiaalvõrgustike rakendustega, sisaldades paljut muudki. Spetsiaalne versioon on loodud Hospitality TV jaoks ja sellel on mitmed eelised - näiteks saate tagada, et kliendi teave kustutatakse pärast kasutamist turvaliselt, ja et ebaseaduslik sisu ei saa teie ettevõtet kahjustada.
AppControl võimaldab teil pakkuda oma külalistele TV-rakendusi, millest nad unistanud on. Saate lisada, kustutada ja sortida kõiki rakendusi täpselt nii nagu soovite. Veelgi parem - nüüd saate kopeerida sätted teise telerisse ilma, et peaksite teist telerit seadistama! Saate teha erinevad profiilid ja imekiiresti. Kas soovite sviitides pakkuda võimsa lairibaühendusega videorakendusi ja teistes tubades nõrgema lairibaühendusega rakendusi? Pole mingit probleemi. AppControl hoolitseb selle eest, et teil ja teie külalistel sujuks kõik libedalt.
Ohutud kulud ja ei mingit segadust. Meie uute Smart TV-dega saate oma hotelli süsteemid otse telerisse üles ehitada. Interaktiivsed kanalid, nõudevideo, interaktiivsed hotellimenüüd ja -teave, lisaks ka veebipõhised tellimisüsteemid - see kõik on võimalik välise, telerile kinnitatava kastita. Lisaks sisu edastamisele koaksiaalkaablitega saate nüüd kasutada ka oma internetivõrku oma telekanalite või VOD-de otse telerisse saatmiseks. Meie partnervõrk hoolitseb selle eest, et teie sisu jõuaks kindlasti teie vajadustele kohandatud portaali.
Oma Philipsi Smart TV sisseehitatud Wi-Figa avaneb juhtmevabalt teile terve sisumaailm.
Serial Xpress Protocol (SXP) abil saab teleri ühendada kõikide suuremate interaktiivsete süsteemide pakkujate väliste dekoodrite ja digiboksidega.
Meie uue, ekraanile kuvatava kella abil on külastajad kogu aeg kursis, mis kell on. Kella saab teleriekraanile kuvada ühe nupuvajutusega - lisaks on kell ekraanil varasemast paremini nähtav ja kulutab vähem energiat.
Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka ekspluatatsioonikulu.
Pilt/Ekraan
Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
Omadused
Hospitality funktsioonid
Tervishoiufunktsioonid
Multimeedia
Audio
Võimsus
Tarvikud
Juhtmevaba ühenduvus
Ühenduvus
Taga asuv ühendus
Parem ühenduvus
Disain
Mõõtmed
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.