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    Professionaalne LED-teler

    40HFL5010T/12

    Ühendage ja kontrollige

    Selle energiasäästliku Hospitality teleriga saate nautida kõiki uusima ühenduvuse ja interaktiivsete hotelliinfoga lehekülgede eeliseid, olles samas kindel, et kaugpaigaldamine ja -haldus tagab väikseimad ülalpidamiskulud.

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    Professionaalne LED-teler

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    ning pakkuge külastajatele tulevikukindlat elamust

    • 40" MediaSuite
    • LED
    • DVB-T2/T/C & IPTV
    SmartInstall tagab hõlpsa kaugpaigalduse ja -hoolduse

    SmartInstall tagab hõlpsa kaugpaigalduse ja -hoolduse

    SmartInstall muudab telerite paigaldamise ja hoolduse hõlpsaks. Lihtsalt kasutatava veebivahendi abil saate nüüd telereid kaugelt konfigureerida ja paigaldada ilma tube külastamata! See säästab aega ja tagab selle, et külastajaid ei häirita. SmartInstall tuleb toime kõigega - nii hotelli teabelehtede värskendamise kui ka uute kanalite installimisega.

    SmartInfo tootemargiga varustatud interaktiivsete hotelliinfo lehtede jaoks

    SmartInfo tootemargiga varustatud interaktiivsete hotelliinfo lehtede jaoks

    SmartInfo võimaldab teil pakkuda oma külastajatele teavet hotelli või linna kohta. Samuti on külastajatel juurdepääs interaktiivsele hotelli veebilehele isegi siis, kui teler ei ole teie sisevõrgu või internetiga ühendatud. Te saate teavet korrapäraselt muuta ja hoida külastajaid hõlpsasti kursis hotelli kõige värskemate uudistega.

    Miracast & DirectShare, et saaksite oma teleris jagada filme ja muusikat

    Miracast & DirectShare, et saaksite oma teleris jagada filme ja muusikat

    Meie telerid annavad teie külalistele vabaduse nautida oma sisu suures teleris juhtmevabalt ja ilma sekeldusteta. Tänu meie avatud süsteemi lähenemisviisile saame teenindada nii iOSi kui ka Androidi kasutajaid ja ühilduvust pidevalt täiustada. Meie turvalise jagamise süsteem kaitseb teie külalisi. Miracasti & DirectShare'i abil saab meie telerites jagada ja nautida kõike - pilte, filme ja muusikat!

    MyChoice'iga ühildumine jooksvateks tuludeks

    MyChoice'iga ühildumine jooksvateks tuludeks

    MyChoice pakub lihtsat ja odavat võimalust teie külastajatele tasuliste telekanalite pakkumiseks. Samas pakub see täiendavat tuluvoogu, mis võimaldab teil esialgse teleritesse tehtud investeeringu tagasi saada.

    Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega

    Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

    Smart TV rakendused mitmete spetsiaalselt Hospitality TV jaoks mõeldud teenustega

    Philipsi Smart TV rakendused hõlmavad üha kasvavat rakendustevalikut, alates YouTube'ist ja lõpetades sotsiaalvõrgustike rakendustega, sisaldades paljut muudki. Spetsiaalne versioon on loodud Hospitality TV jaoks ja sellel on mitmed eelised - näiteks saate tagada, et kliendi teave kustutatakse pärast kasutamist turvaliselt, ja et ebaseaduslik sisu ei saa teie ettevõtet kahjustada.

    AppControl, et lisada, sortida ja kustutada rakendusi võimalikult väikse vaevaga

    AppControl võimaldab teil pakkuda oma külalistele TV-rakendusi, millest nad unistanud on. Saate lisada, kustutada ja sortida kõiki rakendusi täpselt nii nagu soovite. Veelgi parem - nüüd saate kopeerida sätted teise telerisse ilma, et peaksite teist telerit seadistama! Saate teha erinevad profiilid ja imekiiresti. Kas soovite sviitides pakkuda võimsa lairibaühendusega videorakendusi ja teistes tubades nõrgema lairibaühendusega rakendusi? Pole mingit probleemi. AppControl hoolitseb selle eest, et teil ja teie külalistel sujuks kõik libedalt.

    Lõimitud IPTV süsteem parimaks personaalseks suhtlemiseks

    Ohutud kulud ja ei mingit segadust. Meie uute Smart TV-dega saate oma hotelli süsteemid otse telerisse üles ehitada. Interaktiivsed kanalid, nõudevideo, interaktiivsed hotellimenüüd ja -teave, lisaks ka veebipõhised tellimisüsteemid - see kõik on võimalik välise, telerile kinnitatava kastita. Lisaks sisu edastamisele koaksiaalkaablitega saate nüüd kasutada ka oma internetivõrku oma telekanalite või VOD-de otse telerisse saatmiseks. Meie partnervõrk hoolitseb selle eest, et teie sisu jõuaks kindlasti teie vajadustele kohandatud portaali.

    Sisseehitatud Wi-Fi juhtmevabaks Smart TV kasutamiseks

    Oma Philipsi Smart TV sisseehitatud Wi-Figa avaneb juhtmevabalt teile terve sisumaailm.

    Serial Xpress Protocol interaktiivsete süsteemide jaoks

    Serial Xpress Protocol (SXP) abil saab teleri ühendada kõikide suuremate interaktiivsete süsteemide pakkujate väliste dekoodrite ja digiboksidega.

    Ekraanil kuvatav kell tagab veelgi suurema mugavuse

    Meie uue, ekraanile kuvatava kella abil on külastajad kogu aeg kursis, mis kell on. Kella saab teleriekraanile kuvada ühe nupuvajutusega - lisaks on kell ekraanil varasemast paremini nähtav ja kulutab vähem energiat.

    Madal võimsustarve

    Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka ekspluatatsioonikulu.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Kuvasuhe
      16 : 9
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      40  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      100  cm
      Ekraan
      Full HD LED
      Heledus
      350  cd/m²
      Pildiparandus
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Paneeli eraldusvõime
      1920 x 1080p
      Vaatenurk
      176º (H) / 176º (V)

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      DVB-T/T2/C
      Video taasesitus
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analoogtelevisioon
      PAL
      IP taasesitus
      • Multicast
      • Unicast

    • Omadused

      Kergesti kasutatav
      • Pildi stiil
      • Helistiil
      Digiteenused
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletekst
      • HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
      Kohalik juhtimine
      Juhtkang

    • Hospitality funktsioonid

      Hotellirežiim
      • Juhtkangi lukustus
      • Menüülukk
      • Paigaldusmenüü lukk
      • Helitugevuse piiramine
      Vanglarežiim
      • suure turvalisusega režiim
      • TXT/MHEG/USB/EPG/subtiitrilukk
      Taimer
      • Unetaimer
      • Äratuskell
      • Äratuskanal
      • Äratushelinad
      Sisselülitamise kontroll
      • Kanal
      • Omadus
      • Pildivorming
      • Maht
      Vargusevastane
      • Patareide vargusvastane kaitse
      • Kensingtoni lukk
      Võimsuse reguleerimine
      • Automaatse sisselülitamise funktsioon
      • Säästlik/kiire käivitus
      • WoLAN
      Rakendused
      • AppControl
      • Pilvepõhised rakendused
      Teie kaubamärk
      • SmartInfo
      • Tervituslogo
      • Tervitussõnum
      • SmartTV kohandatav taust
      • Kohandatav töölaud (HTML)
      • IPTV süsteem
      Kell
      • Kell ooterežiimis
      • Pimedas helendav RC-nupp
      • Kell ekraanil
      • Valikuline väline kell
      SmartInfo
      • HTML5 brauser
      • Interaktiivsed mallid
      • Piltide slaidiesitus
      Kloonimine ja püsivara värskendamine
      • Kohene algne kloonimine
      • USB, RF ja IP kaudu
      CMND&Control
      • Võrguvaba kanaliredaktor
      • Võrguvaba sätete redaktor
      • TV seisund reaalajas (IP)
      • Kaughaldus IP/RF kaudu
      • CMND&Create
      • TV grupihaldus
      Kontroll
      • Automaatse kanalivärskenduse blokeerimine
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API teleri juhtimiseks -JAPIT
      Interaktiivne DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Käibe tekitamine
      • AppRevenue (rakenduste müügitulu)
      • MyChoice (minu valikud)
      Kaugjuhtimispult
      • Kaablivitsa valmidus
      • Tühjeneva aku tuvastamine
      • Puldi patareiluugi lukk
      Kanalid
      Kombineeritud loend

    • Tervishoiufunktsioonid

      Kontroll
      • Multifunktsionaalne pult
      • Tervishoiu RC-ühilduv
      • Õekutsungi süsteemiga ühilduv
      Mugavus
      • Kõrvaklapiväljund
      • Eraldi põhikõlari välja lülitamine
      Ohutus
      • Topeltisolatsioon, klass II
      • Leegilevikut aeglustav

    • Multimeedia

      Video taasesituse tugi
      • Vormingud: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Pakendvormingud: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Toetatud muusikavormingud
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 kuni v9.2)
      Toetatud subtiitrivormingud
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Toetatud pildivormingud
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Toetatud videoeraldus USB kaudu
      kuni 1920x1080p,60Hz
      Multimeedia ühendused
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Heli väljundvõimsus
      20 (2x10)  W
      Vannitoakõlari väljund
      1,5 W Mono, 8 Ohm
      Kõlarid
      • 2.0
      • Alla suunatud
      Helifunktsioonid
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dünaamiline bass
      • Dolby MS10

    • Võimsus

      Toiteallikas
      Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
      Ümbritsev temperatuur
      0 °C kuni 40 °C
      Energiatarve ooterežiimis
      < 0,3 W
      Energiamärgise klass
      A+
      EL-i energiamärgise võimsus
      37  W
      Energiasäästufunktsioonid
      Ökorežiim
      Aastane energiatarve
      54  kW/h

    • Tarvikud

      Komplektis
      • Kaugjuhtimispult 22AV1409A/12
      • Pööratav laua-alus
      • 2 x AAA-patareid
      • Garantiileht
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
      • Toitejuhe
      Valikuline
      • Väline kell 22AV1120C/00
      • Healthcare RC 22AV1109H/12
      • Seadistus RC 22AV9573A

    • Juhtmevaba ühenduvus

      Juhtmeta LAN
      802.11 b/g/n
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Ühenduvus

      Ühisliidese (CI) pesa
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Kõrvaklapiväljund
      Minipesa
      USB1
      USB 2.0

    • Taga asuv ühendus

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Vannitoakõlari väljund
      Minipesa
      Komponent
      YPbPr + L/R hargmik
      AV-sisend
      CVBS, jagatud YPbPr-ga
      DVI helisisend
      Minipesa
      Väline toide
      • 12 V / 15W
      • Minipesa
      Väline juhtimine
      RJ-48
      Antenn
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Digitaalne heliväljund
      Optiline
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      VGA-sisend
      15 klemmiga D-pistikühendus

    • Parem ühenduvus

      RJ48
      • IR sisend/väljund
      • Serial Xpress liides
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Esitamine ühe vajutusega
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • RC läbiviik
      • süsteemi heli juhtimine
      LAN
      Võrgust sisselülitamine
      HDMI
      • ARC (kõik pordid)
      • DVI (kõik pordid)
      Scart
      Sisselülitamine SCARTi kaudu

    • Disain

      Värvus
      Mustad

    • Mõõtmed

      Toote kaal
      7,7  kg
      Seadme laius
      904  mm
      Seadme laius (alusega)
      904  mm
      Ühildub seinakinnitusega
      • M4
      • 200 x 200 mm
      Seadme kõrgus
      512  mm
      Seadme sügavus
      64/77  mm
      Seadme kõrgus (alusega)
      574  mm
      Seadme sügavus (alusega)
      213  mm
      Toote kaal (alusega)
      9.1  kg

    Mis on karbis?

    Muud komplekti tarvikud

    • Puldi patareid
    • Kaugjuhtimispult
    • Garantiileht
    • Toitejuhe
    • Lauapealne alus
    Badge-D2C

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    • Funktsioonide kättesaadavus sõltub süsteemi paigaldamisel valitud rakendustest.
    • Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
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