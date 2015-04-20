AppControl, et lisada, sortida ja kustutada rakendusi võimalikult väikse vaevaga

AppControl võimaldab teil pakkuda oma külalistele TV-rakendusi, millest nad unistanud on. Saate lisada, kustutada ja sortida kõiki rakendusi täpselt nii nagu soovite. Veelgi parem - nüüd saate kopeerida sätted teise telerisse ilma, et peaksite teist telerit seadistama! Saate teha erinevad profiilid ja imekiiresti. Kas soovite sviitides pakkuda võimsa lairibaühendusega videorakendusi ja teistes tubades nõrgema lairibaühendusega rakendusi? Pole mingit probleemi. AppControl hoolitseb selle eest, et teil ja teie külalistel sujuks kõik libedalt.