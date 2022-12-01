FailOver hoiab teie sisu võrgus ja töötamas

Jaekaubanduses on ülioluline hoida oma sisu võrgus ja töös. Kuigi sisuga ei juhtu tõenäoliselt midagi katastroofilist, aitab FailOver siiski seotud riske maandada. Selleks kasutab FailOver revolutsioonilist tehnoloogiat, mis esitab meediamängija tõrke korral ekraanil olevat sisu uuesti. FailOver käivitub automaatselt, kui esmane sisend alt veab. Lihtsalt valige esmase sisendi ühendus ja FailOveri ühendus ning oletegi valmis.